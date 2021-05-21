快訊／高雄醫護一律打疫苗！陳其邁：召醫護公會決議每個都要打

▲高雄市長陳其邁21日召開防疫會議。（圖／高雄市政府提供）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

本土疫情大爆發！中央流行疫情指揮中心19日宣佈三級警戒，今天（21日）公布國內新增315例本土病例，其中高雄市有4例，市長陳其邁嚴肅表示，「醫事人員務必施打疫苗」，只要是高雄市立醫院、私人診所、國立醫院、區域地區醫院等醫事人員，中央配給高雄疫苗，醫師人員優先施打，強調「市長挺醫護人員」。

指揮中心公布全台一共新增315起本土病例，其中高雄市有4起，下午高雄市長陳其邁召開記者會對外公布這4起病例的相關足跡。會前先召集新高雄護理師公會江明珠理事長、高雄市護理師公會周汎澔理事長、高榮林曜祥院長、高醫鍾飲文院長、陳其邁市長、高雄市醫師公會賴聰宏理事長、高雄市醫檢師公會張喬棠理事長、高長李建德副院長、大高雄醫檢師公會蘭光坪理事長等人先開記者會。

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陳其邁在記者會一開始就表示，為擴大醫院服務量能，以及保障醫事人員安全，疫情預防就是要施打疫苗，高市府招集醫學中心、醫師公會及護理師公會、醫檢師公會等共同做成決議，就是「請醫師人員務必施打疫苗」，為避免醫療體系有人沒打造成風險，高市府宣布只要是高雄市立醫院，或私人診所、國立醫院、區域地區醫院的醫事人員，只要中央配給高雄疫苗，醫師人員優先施打，而且每個人都要打，他強調「市長挺醫護人員」。

高醫鍾飲文院長表示，防疫嚴峻的時代，施打疫苗對第一線醫護是非常重要的，施打疫苗可以有綜合抗體，保護醫護人員也保護家人，也可以保護病患健康，施打疫苗對所有醫護非常重要。

時間對我們來說完全沒用！