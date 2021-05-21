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兒2歲！饒舌歌手嗨送「680萬藍寶堅尼」生日禮　網看傻：收養我吧

記者吳美依／編譯

俄國饒舌歌手蒂穆爾（Timur Ildarovich Yunusov）為了慶祝兒子2歲生日，大手筆買下一輛價值1800萬盧布（大約新台幣683萬6566元）的藍寶堅尼超跑，以及等比例縮小玩具車，送給孩子當成生日禮物。他將此過程拍成影片上傳至Instagram，引發熱議。網友們對此感到傻眼又羨慕，甚至有人開玩笑地說，「蒂穆爾，請收養我吧！」

影片中，蒂穆爾抱著兒子拉特米爾（Ratmir）走入汽車代理商，引導孩子坐進迷你版的超跑玩具車，他接著走到旁邊掀開黑布，露出一輛640匹馬力的鐵灰色藍寶堅尼，「第一個是給他夏天時玩的，第二個是等他長大時開的」。

▲俄國饒舌歌手蒂穆爾（Timur Ildarovich Yunusov）買藍寶堅尼送2歲兒子。（圖／翻攝instagram＠timatiofficial）

▲饒舌歌手蒂穆爾（Timur Ildarovich Yunusov）買藍寶堅尼送2歲兒子。（圖／翻攝instagram＠timatiofficial）

除了演藝事業以外，蒂穆爾也跨界經營連鎖髮廊、刺青店與速食店，在全國各大城市都有分店，可謂投資有成。他表示，在兒子16年後考到駕照以前，自己會先好好享受駕駛藍寶堅尼的快感，但「我的孩子長大後，都將可以任意駕駛我的所有豪車」。

蒂穆爾在Instagram上擁有1670萬粉絲，此影片上傳至今，已經累計1千多萬次觀看。一些網友大讚，「一個獲得許多成就的人，將會成為最棒的父親」、「哦！他（拉特米爾）看起來就像是正在開車的大老闆」。但也有不少人批評此舉，認為贈送太昂貴的禮物只會寵壞小孩。

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