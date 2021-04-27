買不到1年！藍寶堅尼Urus國道自燃　彰化富三代看著愛車變廢鐵

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號彰化田尾路段上午7時30分許，發生1輛上千萬藍寶堅尼休旅車火燒車意外，整輛車被燒到剩下骨架。這輛Urus標配新車價999萬8900元起跳，據了解，車主去年8月份用現金購車、沒有貸款，至今買不到1年，駕駛張男（30歲）平日都駕駛這部車代步，據傳他也是彰化某家上市公司富三代，所幸平安逃出。

▲藍寶堅尼駕駛疑是彰化某家上市公司第三代。（左圖／翻攝自彰化踢爆網）

火警發生後，張男站在車前低頭打手機疑似求援，消防人員也火速到場協助撲滅，不久公司也派人員到事故現場處理，國道警方出動吊車，將這輛藍寶堅尼吊走。據警方初步調查疑似自燃起火，不過確切的原因仍有待進一步釐清。

▲藍寶堅尼駕駛疑是彰化某家上市公司第三代。（左圖／翻攝自彰化踢爆網）

張男駕駛的藍寶堅尼Lamborghini Urus售價上千萬，堪稱當今最強休旅車，搭載4.0升V8雙渦輪引擎，可輸出650匹馬力與86.7公斤米扭力，這等動力推送2,200公斤的車身算是相當輕鬆，官方0-100km/h加速成績為3.6秒，極速更是上看305km/h，就算是對上純種超跑的大牛Aventador或小牛Huracan，Urus表現也算是非常突出。

該間上市公司在彰化在地深根，成立於西元1973年，立足於台灣，商業觸角遍及全球五大洲，主要生產與銷售之營業項目為不銹鋼鋼管、不銹鋼板/捲等，更是全台第一間將觸角延伸到土耳其的製造商，2019營收已達191億元，排名全球前四大，前途不可限量。

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