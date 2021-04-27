千萬藍寶堅尼才買8個月燒成廢鐵　30歲富三代「站車前滑手機」

記者唐詠絮／彰化報導

國一南下215公里田尾路段，上午7時30分，一輛要價999萬8900元起藍寶堅尼超跑休旅車Lamborghini Urus停在路肩，火勢從車子右方不斷的竄燒，據了解，駕駛張男(30歲)是彰化一家上市公司老董孫子，也是企業接班人，《彰化踢爆網》有網友上傳，火燒車發生當下，他身穿白色襯衫站車前沉重滑手機疑求援，所幸機警及時跳車沒有發生生命危險。

▲藍寶堅尼駕駛是彰化一家知名上市公司老董孫子。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

這輛Urus標配為市價999萬8900元起，據了解，車主去年8月份用現金購車、沒有貸款，至今買不到一年，而張男平日都駕駛這部車代步，國道第三公路警察大隊初步調查，疑似自燃起火，至於確切的肇事原因，仍有待進一步釐清真相。

▲藍寶堅尼被燒到剩骨架。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）



這輛藍寶堅尼Urus意外起火，熊熊烈火不斷的竄燒，非常嚇人，彰化縣消防局據報後隨即調派埤頭、溪湖、溪州、埔心、四大、田尾等分隊前往，火勢在大約28分鐘內撲滅，但整輛車已經燒成骨架無法辨識，幸運的是駕駛跳出車外逃生。

這輛藍寶堅尼Lamborghini Urus火燒車售價上千萬，可稱為當今最強休旅車，搭載4.0升V8雙渦輪引擎，可輸出650匹馬力與86.7公斤米扭力，這等動力推送2,200公斤的車身算是相當輕鬆，官方0-100km/h加速成績為3.6秒，極速更是上看305km/h，就算是對上純種超跑的大牛Aventador或小牛Huracan，Urus表現也算是非常突出。

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