雙北生活圈太重疊！　指揮中心：不會再就單一事件認定院內感染

記者嚴云岑／台報報導

本土新冠疫情延燒，連續一周單日確診破百人，截至5/20也有5間醫院爆發院內感染。指揮中心今（21）日證實，部立台北醫院、新北市聯醫三重院區都有護理師染疫，也有人是遭病患傳染，但因為雙北醫院是共同生活圈，之後不會再針對單一事件作認定，一旦院內有人確診，先做好匡列、採檢、隔離，把防火牆控制好比較重要。

截至20日，指揮中心認定的5起院內感染，分別為新北市亞東醫院、高雄仁惠醫院、台北某血液透析診所、和平醫院與三總松山院區，群聚人數最多的為亞東醫院，已增加到14例，但都在防火牆內，院內也會持續觀察到5/29。

新增的2起院內感染為和平醫院和三總松山院區，和平醫院最初確診的2名指標個案中，案1273同病房有2名病患確診，同病室也有看護染疫。院內員工800多人也完成採檢，也驗出3名陽性，但歸類為社區感染。三總松山院區，也新增一名居隔中醫師、一名居隔中護理師中鏢，累積3人確診。

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羅一鈞表示，新北聯醫三重院區的確有護理師照顧過確診病人後被匡列為隔離對象，隔離期間採檢確診；部立台北醫院護理師也有萬華活動史，目前針對相關接觸者採檢都是陰性。

羅一鈞補充，由於雙北市為共同生活圈，加上醫護人員為照顧病患重要資產，之後不會再「驟然」認定院內感染，也不會用數據說明相關事件。因為最近醫院驗到陽性的病患，很多與5/7前後做全院入院定期篩檢有關，已經很難釐清是醫護人員在社區感疫，或者院內傳播，之後除非有規模較大的院內感染事件，否則不會再針對每一家醫院匡列幾位病患做說明，降低醫護人員被汙名化機率。

今日被證實有護理人員染疫的兩家醫院，也是傳染病防治醫療網體系專責醫院，羅一鈞說，該體系是從SARS期間就建立起來，雙北疫情升溫，已要求全面清空挪出病床，和平醫院已完成初步清空程序，目前有100多床可收治；三重院區在做最後的清空階段，等到完全清空後再提供病床數。

指揮官陳時中也呼籲，希望專責醫院盡快把非新冠確診病房清出來，否則周一起健保不再給付。