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社會 社會焦點 保障人權

外送員收錢發現下面「夾這張」...他轉身哭了！

▲▼ 外送小紙條 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市邱姓外送員疫情間不中斷外送，送單時收到民眾貼心溫馨文字小紙條，讓他心超暖。（圖／邱姓外送員提供）

記者黃宥寧／台北報導

在家防疫民眾因無法外出覓食仰賴外送員程度變高！有名外送員發文表示「各位夥伴騎車小心、時常消毒、注意安全」並附上一張顧客給的藍色小紙卡，上面寫著「謝謝你們冒著危險來外送，加油！」讓他心超暖。外送員邱先生向《ETtdaoy新聞雲》受訪表示，疫情期間平台砍薪，有外送員索性不跑；如果都沒外送員鐵定會造成部分民眾不便。

跑大台北外送員邱先生表示疫情在一周內突然升溫，每天都破百本土案例，其實民眾都很擔心！部分餐廳也紛紛暫時營業，民眾更不用說到外面用餐，很多民眾為了減少出門，改用外送平台解決三餐甚至買物資。

他日前接到一筆外送訂單，當他要將錢從顧客手上拿過來時卻發現錢底下夾了東西，當下他以為是顧客的東西，正當他轉頭要呼喚對方時，對方已將門關上，他仔細一看，才發現是一張紙卡，上面「謝謝你們冒著危險來外送，辛苦了喔！加油！Fighting」並在右下角畫小女孩Q圖。他看完當場眼眶泛淚，頓時倍感窩心，但為了健康及安全也立即使用酒精消毒車廂及碰觸過的物品繼續跑單。

▼疫情升溫許多民眾會選擇外送，也讓外送員恐陷染疫風險。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼板橋愛買外停了多部熊貓準備接單。（圖／記者陳雕文攝）

邱先生感慨的說，遇到這波猛烈疫情其實大家都不樂見！他配合的平台就以北市來說，原本1單60元會再加距離加成。現在卻分平日、假日、餐期、非餐期，平日離峰1單不到50元，所以其實有些外送員索性不跑了，主動放防疫假。

他最後也說，在這嚴峻時刻都希望大家能平安度過，他也笑著說「我當然也會怕疫情、怕被傳染啊！但我更怕的是如果我不跑，這樣是不是會有人因此受到影響或挨餓。」最後他也呼籲民眾，如果可以的話請大家使用信用卡付款、無接觸取餐；如果有社區警衛可以放在暫放區，或是到一樓戶外取餐，盡可能減少接觸風險，保護自己也保護別人。

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