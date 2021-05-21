比快篩還準！研究：狗能嗅出「人類有無確診」　準確率達97%

▲未來在機場等人潮眾多的場所，或許可利用狗兒來進行大規模篩檢。圖為美國羅德島州優秀警犬Ruby。（圖／翻攝自Rhode Island State Police）

實習記者高琳景／綜合報導

法國一項研究發現，「狗狗能偵測出人類是否感染新冠肺炎（Covid-19）其準確度高達97%。」甚至未來可以在機場等人潮眾多的地方，更廣泛的大規模篩檢病毒。

根據《衛報》報導，法國國立獸醫學校和巴黎Necker-Cochin臨床研究部門表示，這項研究分別於3、4月進行，其狗對新冠病毒呈陽性的偵測準確率達97%，對陰性的偵測準確率達91%，比許多快篩檢測還要準確。

▲全台多縣市已設立快篩站和社區篩檢站，民眾前往時必須全程配戴口罩，並持健保卡和身份證。圖為新北市土城醫院快篩站。（圖／記者呂佳賢攝）

巴黎醫院委員會表示，這些研究結果，是狗對檢測新冠的嗅覺特徵，同時也是「首例」出現此類研究。對此，特雷呂耶（Jean-Marc Tréluyer）教授認為「這些研究結果非常出色，和核酸檢測（PCR）相比不相上下。」

特雷呂耶提到，「因為狗的反應速度很快，因此可以在機場、火車站和音樂廳等場所，進行大規模檢測。」據了解，這是因為狗不能取代核酸檢測，但能協助找出需接受完整病毒測試的人。

在這項研究中，研究人員從335名6至76歲之間的志願者中採集樣本，以棉片按壓腋下2分鐘的方式，並在巴黎的測試中心進行核酸檢測。最後有109名受測者呈現陽性結果，而狗狗的辨別率為97%，而對於陰性結果的正確判別率為91%。

目前澳洲、德國和英國在內的國家，已經有研究人員開始對狗進行新冠實驗，而芬蘭和阿拉伯聯合大公國已在去年，在國際機場實際展開實驗。