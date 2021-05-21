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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／新北＋144「板橋37例最多」　侯友宜緊急公布確診者足跡！

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心21日下午公布新增314本土案例、3例境外移入，其中新北市新增147例確診。新北市長侯友宜隨後召開記者會公布確診者足跡及高風險區域，《ETtoday新聞雲》全程直播。

新北淡水集中檢疫中心今日啟用，對於目前的收治人數與收治狀況，侯友宜與衛生局將進一步說明。此外，新莊部立醫院、汐止國泰醫院、新北三重聯醫都爆發醫護人員確診，是否下令封院或醫院內的防疫管制或規劃，衛生局也將一併回應。

中央流行疫情指揮中心上午與各縣市政府完成召開「全國防疫會議」，公布最新決議如下：

一、為統一疫情防疫措施及規範，指揮中心已依傳染病防治法等相關規定，就全國民眾必須遵守之防疫措施，訂定一致性之指引及規範，並請各地方政府務必宣導民眾嚴格落實執行，以達到步調齊一、作法一致、說法一致，順暢推動防疫工作。

二、各地方政府對外發布確診者公共場所活動史務必審慎，避免發生資訊錯亂情事。另衛生單位疫調確實完成後，公布前請事先通知所涉之相關地方政府及場所。

三、各地方政府物資撥補盤點後如仍有不足之處，請儘速向指揮中心請求撥發；其中第一線防疫人員(如民政、消防、環保等)裝備，請務必給予充分支援。

四、請衛生福利部每日將可收治確診者之場所通報雙北市政府知悉，並請雙北市政府副首長協助指揮調度，將相關訊息傳送地方消防局，以執行安排確診者至醫療院所或集中檢疫場所作業。

五、民眾佩戴口罩，仍應遵守外出須全程佩戴之規定。針對自行開車部分，如為2人(含)以上同車者，則應佩戴口罩；另工地施工人員部分，因考量工人都在工地內用餐，飲食時請保持社交距離，不需佩戴口罩，但其他時間仍需佩戴口罩。

▲侯友宜視察疫調中心。（圖／市府提供）

▲侯友宜上午視察疫調中心。（圖／市府提供）

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