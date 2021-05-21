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萬華晚上只有3種形體會動　噴藥員曝光速變調「整條像鬼街」

記者黃翊婷／綜合報導

一名噴藥人員20日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，前天（18日）晚間8時許行經台北市萬華區龍山寺西園路，整條街會動的只有3種形體，分別是救護車、外送機車和他這樣的噴藥人員，「整條像鬼街。」

噴藥人員形容萬華龍山寺西園路「整條像鬼街」，只有3種會動的形體。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO提到，自己的工作因為要穿戴防護衣和面具，通常一整天下來全身都是又溼又熱，而一天之中最舒服的時間就是回家這段路，可以脫下裝備吹一吹自然風。

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原PO也在文中分享工作經驗，18日晚間8時08分行經龍山寺西園路，「整條像鬼街」，路上會動的形體只有3種，分別是救護車、外送機車和他這樣的噴藥人員，人潮、車潮十分稀少，讓他忍不住感嘆，「這星期大家的生活都光速變調了。」

▲▼萬華阿公店2女員工確診，附近一帶晚間近乎成為鬼城，而新北市KTV則是歇業到6月8日。（圖／記者游宗樺攝）

▲萬華阿公店疫情爆發後，附近一帶一入夜幾乎沒有人車。（圖／記者游宗樺攝）

原PO說，現在一回到家要先在門外用老婆準備的酒精消毒全身，進門後第一件事是衝去洗澡，之後才能與家人共處，雖然日子過得有些提心吊膽，很多店家也都選擇休息到28日以後才營業，但很感恩自己還有工作可以做。

其他網友看完文章，也紛紛留言感謝原PO的付出，「辛苦了，謝謝你們」、「感恩有你們守護我們的家園」、「謝謝辛苦的你，也別忘了要保護好自己，萬華非原罪，希望大家齊心一起抗疫」。

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