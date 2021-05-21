「跟中部人抱歉」！北漂男淚訴被當怪物...遭嗆：台北回來害我們病例增加

▲環保局人員前往大里足跡點消毒。（示意圖／台中市政府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心昨（20）日宣布，新增286例本土病例，其中雙北的確診病例佔最多。對此，有一名在台科大就讀的台中網友表示，因為擔憂台北封城，所以回到台中的家，但卻遭遇鄰居的指責，「都是你們從台北來的害我們病例增加」，更被便利超商店員以異樣眼光看待，讓他不禁感嘆，「到底要我怎麼做，你們才可以包容我？」

有一名就讀台科大的北漂網友近日在Dcard發文表示，台北發布第三級警戒，住在學校宿舍的人也開始恐慌，畢竟宿舍是共同衛浴、共同廁所，大家都想趕快回家，生怕住台北有封城的可能，而學校也鼓勵大家請家長來載回家，而我則是那個孤獨沒人載的人，畢竟爸媽還有工作要做。不過，原PO表示，最後還是全副武裝，配戴好酒精跟口罩，一個人搬著行李，選擇搭了火車回去台中。

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▲台中東協廣場大消毒。（示意圖／民眾提供）

「在火車上時，每個人都會怕旁邊的人有沒有染疫，而我能做的，只是做好防護措施，戴好口罩，經常用酒精消毒自己的手，一回到家也馬上全身消毒一遍再丟進洗衣機洗，並馬上自主隔離，沒有到處趴趴走，只會去附近7-11買東西回家吃。」

原PO說，在家附近7-11遇到了隔壁鄰居，他本來就知道我在台北讀書，一進門看到我，就大聲對我講「都是你們從台北來的害我們病例增加」，當下看到店員看著我「好像看怪物一樣」，其實我心裡非常不舒服，但是我只能笑笑的表示自己沒辦法，台北沒地方住了。

「跟各位中部人抱歉了！」原PO最後表示，身為台中人，還要讓你們承擔染疫風險，但我真的盡了，真的沒辦法，回來也沒有到處亂跑，在台北也沒有亂跑，更不用說確診者去過的地方，「到底要我怎麼做，你們才可以包容我？」

貼文曝光後，引起重網友留言力挺原PO，「你很棒拍拍」、「辛苦你了，非常能理解你的處境」、「北部只是篩檢更多而已」、「你的鄰居真沒禮貌」。也有同樣是台中人的網友表示，「感同深受，就算我們再怎麼努力，似乎都會被貼上標籤」。

▼有北漂男大生在網路論壇上淚訴回家後的經歷。（圖／翻攝自Dcard）