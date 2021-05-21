快訊／震撼彈！台北凱撒飯店即起封館「不接受住房、餐廳全關閉」

▲台北凱撒大飯店日前還公開招募試住員，可免費入住北歐風的雅緻客房。（圖／台北凱撒大飯店提供）

記者彭懷玉／台北報導

繼台北福華大飯店昨（20日）宣布，即日起至5/28前暫停接受新的訂房，今（21日）稍早台北凱撒大飯店直接宣布全館封館，即日起不接受任何住客，館內餐廳全部暫停營運，對飯店業投下震撼彈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台北凱撒大飯店即日起不再接受任何住客，館內2間餐廳也全部暫停營運。（圖／翻攝自台北凱撒大飯店粉專）

台北凱撒大飯店表示，因應新冠肺炎疫情，飯店有其他用途，由於有簽訂保密合約，目前不方便透露未來會作為何用途，可以確定的是，即日起不再接受任何住客，館內2間餐廳也全部暫停營運，重新開放時間將另行公告。

台北凱撒大飯店證實，碰上疫情，飯店僅剩下一成的住房率，館內共有478間客房、2餐廳、宴會廳的訂單已全數轉出，後續待可以公布新的用途之後，會再另行公告。

▲台北凱撒大飯店珠蔥食憶無菜單料理 。（圖／台北凱撒大飯店提供）

疫情來得急又猛，讓飯店業措手不及，福華大飯店昨日表示，因應新冠肺炎疫情，即日起暫停客房預訂，一直到5/28，目前是暫訂5/29開始接受訂房，飯店內三溫暖、健身房、游泳池及兒童遊戲區皆暫停使用。

另外，雲朗集團也宣布，旗下翰品酒店新莊、兆品酒店嘉義即日起自主性休館至5/31，將視疫情狀況延長；翰品酒店花蓮將從今（21日）起休館到5/27，確保賓客與員工安全。