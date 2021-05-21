口罩取締潮來襲！苗栗警告發6人勸導6件　同步加強宣導

▲苗栗縣政府與警察局深入市場呼籲鄉親，佩戴口罩是保護自己也是保護別人，鄉親自重、自主戴口罩。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

因應苗栗縣防疫提升為三級警戒，苗警為落實全國民眾戴口罩一起抗疫，一旦接獲民眾報案或勤務中發現戶外民眾未依規定佩戴口罩者，依法查明身分，拍照、錄影蒐證後，依傳染病防治法函請衛生局裁罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰，首日公布全國三級防疫警戒起，該局已告發6件違規未戴口罩的民眾。

苗栗縣警察局表示，從19日下午2時公布全國三級防疫警戒起，為落實全國民眾戴口罩一起抗疫，貫徹政府保護民眾之決心，警方已告發6件違規未佩戴口罩的民眾，依傳染病防治法函請衛生局裁罰新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

警方也呼籲鄉親，佩戴口罩是保護自己也是保護別人，請鄉親自重、自主戴口罩，並請各外勤員警利用執行巡邏勤務廣播，及指派專人持「請戴口罩」宣導標語，徒步深入市場、街道巷弄，持大聲公採「國、臺、客、原民及英語腔」，向鄉親宣導配合三級警戒防疫，戴好口罩「鄉親請把口罩戴起來，不戴要罰3000到1萬5000元。

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