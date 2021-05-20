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遠距教學不通！苗縣偏鄉小學無網可上　仍返校照常上課　

▲苗栗縣偏鄉小學因網路不通，無法進行線上教學，加上在家無人照顧，因此家長還是希望可以繼續到校上課。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣偏鄉小學因網路不通，無法進行線上教學，加上在家無人照顧，因此家長還是希望可以繼續到校上課。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

全台疫情大爆發，19日起各縣市學校開始停止上課，許多學校都改採線上教學「停課不停學」；但南庄、泰安鄉等多所偏鄉國小，因山區缺乏網路，遠距教學效果有限，加上學生在家沒人照顧；因此，許多偏鄉家長還是希望孩子能夠到學校繼續上課。

許多家長憂心忡忡的表示，偏鄉小學本來就是資源不足，現在學校改採線上教學，學校一半以上的學生家中都沒有電腦和網路，大多都是分享家長的手機網路，但白天家長都要出門工作，根本沒機會進行遠距離課程，不要說小孩沒學習機會，甚至自己在家連吃飯都是問題。

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▲苗栗縣偏鄉小學因網路不通，無法進行線上教學，加上在家無人照顧，因此家長還是希望可以繼續到校上課。（圖／記者黃孟珍翻攝）

教育處長邱廷岳指出，教育部18日緊急宣布全國各級學校全面停課，苗栗縣教育處隨即展開應變工作，苗栗縣也研擬2種方式讓學生選擇，1種是回家採用線上教學資源，由學生各別選擇教育部的「因才網」，或是苗栗縣教育處的「學習吧」都可滿足所需，另1種是有特殊狀況需要維持到校，或是日後以實體補課方式補充學習。

蓬萊國小校長林恩惠表示，校方在18日也緊急調查各學生家長意見，發現學生停課在家，家長也因各種原因無法在家照顧，9成的家長都希望學校不要停課，幫忙照料孩子，甚至有些學生如果停課回家，午餐將沒著落，希望能繼續到校上課。

▲苗栗縣偏鄉小學因網路不通，無法進行線上教學，加上在家無人照顧，因此家長還是希望可以繼續到校上課。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林恩惠強調，學校全數學生的家長都希望校方能繼續幫忙照顧、學習及用餐，考量到全體學生的特殊境遇，所以校方仍然維持正常上課，並提供學生營養午餐，來實際照顧學生需求。

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