美陸戰隊司令：若北京對台灣出手　戰火衝突恐蔓延全球

▲美國海軍陸戰隊司令伯格（David Berger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

台海局勢持續緊張，美國海軍陸戰隊司令伯格（David Berger）表示，儘管他不認為美中之間的戰爭無可避免，但美國過去遏制阻撓北京政府侵台的模式可能已經不再適用，「美國應該對衝突擴展至印太以外所有領域的可能性做好準備。」

伯格18日參加華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）線上會議時提到，他過去10年始終針對中國進行研究，中國正持續擴張中，而美國不會允許任何一國重寫運轉長達70年、對各方都有好處的國際規則，但戰爭並非不可避免，持續競爭的美中雙方可採取部分措施避免戰爭爆發。

談及台海，伯格認為，用「對稱」視角來看待台灣、中國、美國三方過於簡化，「從安全角度切入，這是一個不對稱的問題，早已超出地區性範疇，這不僅僅只是他們有多少火力來對抗我們、對抗台灣，事情沒那麼簡單。」而台灣必須自我防衛，美國應該設法幫助台灣。

伯格直言，假若北京政府決定攻台，「美國就應該準備好，應對衝突擴展至印太地區以外所有領域的可能性」，如何遏制、如何防止台灣被侵佔的舊模式未來可能不再適用，因為各領域現今早已發展出以前沒有的能力。」

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