　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美陸戰隊司令：若北京對台灣出手　戰火衝突恐蔓延全球

▲▼美國海軍陸戰隊司令伯格（David Berger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍陸戰隊司令伯格（David Berger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

台海局勢持續緊張，美國海軍陸戰隊司令伯格（David Berger）表示，儘管他不認為美中之間的戰爭無可避免，但美國過去遏制阻撓北京政府侵台的模式可能已經不再適用，「美國應該對衝突擴展至印太以外所有領域的可能性做好準備。」

伯格18日參加華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）線上會議時提到，他過去10年始終針對中國進行研究，中國正持續擴張中，而美國不會允許任何一國重寫運轉長達70年、對各方都有好處的國際規則，但戰爭並非不可避免，持續競爭的美中雙方可採取部分措施避免戰爭爆發。

談及台海，伯格認為，用「對稱」視角來看待台灣、中國、美國三方過於簡化，「從安全角度切入，這是一個不對稱的問題，早已超出地區性範疇，這不僅僅只是他們有多少火力來對抗我們、對抗台灣，事情沒那麼簡單。」而台灣必須自我防衛，美國應該設法幫助台灣。

伯格直言，假若北京政府決定攻台，「美國就應該準備好，應對衝突擴展至印太地區以外所有領域的可能性」，如何遏制、如何防止台灣被侵佔的舊模式未來可能不再適用，因為各領域現今早已發展出以前沒有的能力。」

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

EASY SHOP線上開幕慶，無痕內褲160元起

ET快訊
快訊／開車未戴口罩「罰1.5萬」？　高雄衛生局回應了
LIVE／蔡英文退役犬志工確診官邸25人篩檢　總統府出面說明
當房仲變大陸新首富！「突傳死訊」享年50歲　公司證實了
新北議會女清潔工快篩陽性！丈夫為確診北車清潔員
快訊／總統官邸確診志工住新北中和區　蔡英文核酸檢測出爐
快訊／新北更新「今增161確診」！　各區完整數量曝光
快訊／蔡英文官邸退役犬志工確診　總統府18：50緊急出面說明
快訊／蔡英文官邸退役犬志工確診　總統醫療團隊緊急啟動應變
快訊／首例！19保險員「群聚開會」遭勸嗆聲　衛生局重罰
快訊／飯店業第一槍！台北福華飯店即起「暫停訂房」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美陸戰隊司令：若北京對台灣出手　戰火衝突恐蔓延全球

加強對中國偵蒐！　美軍MQ-4C無人機首度進駐日本三澤基地

美驅逐艦剛穿越台海…2天後「巡航西沙」再測底線　解放軍回應了

美「擎天神5號」發射！　太空軍部署第五枚飛彈預警衛星

歐巴馬證實UFO影片是真的！　美軍：每天飛行都會看到

台海局勢牽動全球！　澳洲退將籲：宜仿以色列建「鐵穹系統」抗中

美驅逐艦穿越台海　解放軍：全程跟蹤監視應對一切挑釁

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

美陸戰隊司令：若北京對台灣出手　戰火衝突恐蔓延全球

加強對中國偵蒐！　美軍MQ-4C無人機首度進駐日本三澤基地

美驅逐艦剛穿越台海…2天後「巡航西沙」再測底線　解放軍回應了

美「擎天神5號」發射！　太空軍部署第五枚飛彈預警衛星

歐巴馬證實UFO影片是真的！　美軍：每天飛行都會看到

台海局勢牽動全球！　澳洲退將籲：宜仿以色列建「鐵穹系統」抗中

美驅逐艦穿越台海　解放軍：全程跟蹤監視應對一切挑釁

快訊／蔡英文親近工作人員6人已打疫苗　總統侍衛室施打率15％

台南零確診　黃偉哲：加強街友防疫及長照者服務

桃猿訓練奮戰　曾豪駒對球迷溫馨喊話：等待大家一起回來

低胸妹趴體育館「日光浴」　她未戴口罩：手指受傷…警消無奈換紗布

經長拜託台積電少用電？「經濟部回應了！」　護國神山自備發電設備

快訊／不是假訊息！開車未戴口罩罰1.5萬　高雄市衛生局證實

民眾不戴口罩！黃珊珊：北市開罰、勸導283件　已授權警察開單

44,000元入手六月生日石　百變珍珠日常怎戴都美

減少抄表員接觸感染風險　智慧水表可自動傳送度數

快訊／基隆八斗子漁港魚貨直銷中心　21日起自主休市

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

軍武熱門新聞

歐巴馬證實UFO影片是真的！

美驅逐艦巡航西沙再測底線　解放軍回應了

美司令：若中對台出手　戰火恐蔓全球

影片曝光！　以色列擊沉自殺潛艦

美國發射SBIRS Geo-5預警衛星

澳退將：台灣宜建「鐵穹系統」抗中

美軍MQ-4C無人機首度進駐日本

美威懾力大減　習近平擬2年內武統台灣

「忍者飛彈」旋轉鋼刀剁掉蓋達高層　

一戰英雄信鴿　負傷飛40公里救194名美軍

美軍認證：中國「殲-31戰機」抄襲F-35

陸彈射航母艦島技術追上美福特號

美重要智庫：中國已準備「5年內與美開戰」　衝突地點首選台灣！

靠北長官抱怨「美方可以喝瓶裝牛奶」　曝光美軍安合旅

更多熱門

相關新聞

和113公斤大媽性侵　男：推不開她

和113公斤大媽性侵　男：推不開她

美國佛州一名43歲大媽參加兒童生日派對時，竟然強迫一名17歲少年與她發生「人與人的連結」，更誇張的是，事發當時還有一名12歲女童在場目睹過程，讓她因為虐待兒童、和未成年者發生性關係等罪被捕。

他遇襲喊「來自台灣」保命　嫌犯落網

他遇襲喊「來自台灣」保命　嫌犯落網

UNIQLO疑用新疆棉！遭美國禁止進口

UNIQLO疑用新疆棉！遭美國禁止進口

拜登：美台海巡合作抵抗共同威脅

拜登：美台海巡合作抵抗共同威脅

美國發射SBIRS Geo-5預警衛星

美國發射SBIRS Geo-5預警衛星

關鍵字：

台海美中台軍武國際軍武北美要聞David Berger

讀者迴響

熱門新聞

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

「疫情警示簡訊」15:00發送！　4/20~5/19曾去高風險區注意

快訊／脫口罩抽菸、喝水都要罰？　侯友宜開罰「標準」最新回應

快訊／再添1死！今日本土新增286例

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

騎士車禍醫院快篩竟呈「新冠陽性」　3警傻眼

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面