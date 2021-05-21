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台裔司機遇劫喊「來自台灣」保命　嫌犯落網！列暴力犯罪危險人物

文／中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電

洛杉磯一名台灣裔的共乘服務司機10日遭歹徒持槍打傷，搶走身上財物，警方今天舉行記者會宣布逮捕嫌犯，稱歹徒是一名有暴力前科的危險人物。

洛杉磯郡警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）今天在線上直播的記者會上，宣布已經逮捕26歲的鮑爾（Dandre Lorenz Powell），警方掌握他有暴力前科，在緩刑期間又犯案。

地方檢察官對鮑爾起訴的罪名包括一級搶劫罪、攻擊65歲年長者的暴力犯罪、非法持有槍枝和彈藥等，但不包括仇恨犯罪。

▲▼ 洛杉磯一名台灣裔的共乘服務司機10日遭歹徒（圖）持槍打傷，搶走身上財物，警方20日舉行記者會宣布逮捕嫌犯，稱歹徒是一名有暴力前科的危險人物。。（圖／翻攝自洛杉磯郡警網頁lasd.org）

▲警方20日舉行記者會宣布逮捕嫌犯，稱歹徒是一名有暴力前科的危險人物。（圖／翻攝自洛杉磯郡警網頁lasd.org）

警方證實，嫌犯在攻擊廖姓司機的過程中，確實問他是否來自中國，警方原打算以仇恨犯罪起訴，但無法證明廖姓司機因種族而受到歹徒鎖定，檢察官決定暫不以仇恨犯罪起訴。

維拉紐瓦今天在記者會上，向受害司機致意，表達保護亞裔社區的決心。他說案發之後，天普市（Temple City）分局隨即展開調查，在民眾的通報與協助之下，順利逮捕嫌犯。

警官路易斯（Richard Lewis）談到這名嫌犯是一名危險人物，有暴力犯罪前科，警方取得行車紀錄器畫面後，得到許多民眾協助，掌握嫌犯活動區域，設立交通攔檢站順利逮捕。

▲廖姓司機遇襲後，鼻子軟骨斷裂、臉部因受到毆打腫脹疼痛。（圖／翻攝自gofundme）

事件10日發生在華人聚居的洛杉磯郊區艾爾蒙地（El Monte），來自台灣的67歲共乘服務Lyft廖姓司機（Paul Liao）在一處加油站停留時，遭一名歹徒強行進入後座，企圖劫車。

歹徒搶走司機身上約1500美元現金與手機，企圖劫車不成之後用手槍毆打司機臉部。根據廖姓司機的媳婦克莉絲汀（Christine Ting）轉述，當時歹徒叫他「滾回中國」，廖姓司機事後表示，如果不是一再強調來自台灣，可能早就沒命。

克莉絲汀今天透過簡訊向中央社記者表示，得知歹徒落網之後，她感覺鬆一口氣。她在事發之後公布行車紀錄器、對外轉述公公的說法，就是希望早日抓到嫌犯，不讓更多人受害。

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