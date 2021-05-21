簽署反歧視亞裔法案　拜登：重要一步

▲總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓20日專電

美國總統拜登今天在白宮正式簽署反歧視亞裔法案，他表示這是第一步，也是重要的一步，美國必須採取行動減少仇恨事件發生，美國不會給仇恨留下空間。

拜登（Joe Biden）偕同副總統賀錦麗（Kamala Harris）與包括提案的民主黨籍參議員廣野慶子、眾議員孟昭文等多位亞裔國會議員，今天在白宮舉行反歧視亞裔法案簽署儀式。

拜登表示，他堅信一切信念都有個簡單的核心價值觀與信念，將大家作為美國人團結在一起。其中之一即是團結一致，反對仇恨、反對種族主義，這種醜陋的毒藥長期困擾著美國。他向在場的議員表示，他們跨出第一步，這是重要的一步。

他指出，過去一年多，美國面對疫情與仇恨的雙重打擊，許多亞裔家庭生活在恐懼之中，即使施打疫苗，仍會擔憂外出可能遭受無端攻擊；美國必須採取行動減少仇恨事件的發生，不給仇恨留下空間。

這項法案主要是因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）爆發後，針對亞裔的仇恨犯罪案件激增，由民主黨籍參、眾議員分別在兩院提出。參議院在4月下旬以94票贊成、1票反對通過法案，唯一投下反對票的是共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）。眾議院於18日以364票贊成、62票反對通過這項法案，反對的主要是共和黨籍議員。

法案將促進對仇恨犯罪的審查，並為地方執法人員提供協助，要求司法部指派專員，加快調查亞裔仇恨犯罪，協助州與地方執法部門建立多種語言線上通報系統與相關犯罪資料庫，並加強地方執法機關培訓。