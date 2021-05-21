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拋下孩子搬出去！急診女醫師曝「第一線痛苦抉擇」　5萬人鼻酸

▲▼拋下孩子搬出去！急診女醫師曝「第一線痛苦抉擇」　5萬人鼻酸。（圖／翻攝自臉書／布農Doc 田知學）

▲為了避免連累老公和孩子，田知學決定忍痛搬離家中。（圖／翻攝自臉書／布農Doc 田知學）

記者柯沛辰／綜合報導

本土疫情升溫，第一線醫護承受極大壓力。急診室醫師田知學在臉書發文表示，一般民眾只要待在家就能「耍廢救台灣」，但對醫護人員來說，這是超級奢侈的事，因為現在連她都得忍痛拋夫棄子、自己搬出去住，只為了不連累家人，專心投入防疫工作，所以呼籲大家珍惜得來不易的現況，一同配合防疫。

田知學在臉書表示，沒有一家醫院是為了應對COVID-19而專門設置的，更沒有想過台灣會走到這一步，相較外頭豔陽、晴空萬里，世界彷彿沒有變化，可當她一踏進急診室，重重壓力便排山倒海而來。

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她在文中特別感謝，許多非急診醫護陸續加入支援，每個人都努力調整呼吸、步調，其但疫情早日撥雲見日，但在如此高壓、高風險的地方工作，「我們其實也有親愛的家人！即使清潔完備，回到家，還是會擔心會不會影響到他們...」

田知學說，天下沒有一個真心愛孩子的媽媽會捨得離開孩子，她一直反覆告訴自己「我可以的！」、「我很堅強」，但當孩子線上課程落後、只會英文的丈夫向她求救時，她卻幫不上忙，只能焦急地在群組拜託其他家長協助，讓她不禁從心頭酸到鼻頭。

田知學難過表示，她也好想陪孩子一起上線上課程，「昨天我消毒乾淨、戴口罩陪他上過一次，他好害羞、好緊張的樣子好可愛！好幾次我都在旁邊舉手『我會！我會！』，不小心入鏡，他還會不好意思地叫我不要太失控！」

▲田知學曝急診現況。（圖／翻攝自田知學臉書）

▲田知學揭露急診室現況。（圖／翻攝自臉書／布農Doc 田知學）

如今觀察了幾天，疫情似乎不會那麼快穩定下來。田知學考慮再三，最後還是只能忍痛搬出去住，暫時離開她最愛的老公和孩子，「好希望可以像小時候玩『一二三木頭人』，讓大家都乖乖不群聚、不趴趴走，只要二到三個禮拜，那個木頭人的鬼就會走，因為沒有人可以抓，我們就全部過關了！」

田知學疾呼，現在第一線醫護身處水深火熱、被N95、壓力和厚重又不通風裝備壓得無法喘息，也無法渲洩情緒。如果可以，這些醫護真的很想跟大家交換，因為對他們來說，只要遵守「戴口罩、勤洗手、不群聚」，就能「耍廢救台灣」，「對我們來說，超級超級...奢侈！」

許多網友看完紛紛留言，「辛苦了，看了都心酸」、「除了感謝及感動，我無法形容此刻複雜的心情」、「身為媽媽，這樣的決定真的很困難」、「為了你們，我們會乖乖在家，不造成你們的負擔」、「我們多幸福，只要耍廢就能救台灣，醫護人員卻必須離開家人摯愛，在水深火熱的高壓環境中，為我們守住最前線！」引發迴響。

▼急診科美女醫師田知學。（圖／翻攝自臉書／布農Doc 田知學）

▲▼急診醫師田知學。（圖／翻攝自臉書／布農Doc 田知學）

▼文章一出，超過5萬人按讚、2105次分享。（圖／翻攝自臉書／布農Doc 田知學）

▲▼拋下孩子搬出去！急診女醫師曝「第一線痛苦抉擇」　5萬人鼻酸。（圖／翻攝自臉書／田知學）

▲▼拋下孩子搬出去！急診女醫師曝「第一線痛苦抉擇」　5萬人鼻酸。（圖／翻攝自臉書／田知學）

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