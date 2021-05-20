本土疫情驟升後首度有「中共戰機」擾台　還一度飛越海峽中線末端

▲共機殲轟-7機。非當事戰機。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

全國進入3級警戒，中央流行疫情指揮中心20日宣布新增286個本土病例，疫情仍嚴峻；不過，在國內專注防堵疫情擴散之際，共軍派遣4架次共機擾台，其中殲轟-7機甚至逾越海峽中線末端，是5月以來首度出動戰機擾我西南空域。

國防部指出，共軍20日共派遣殲轟-7機2架次、運8遠干機1架次；運8反潛機1架次擾台，空軍則派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監；若從航行軌跡來看，殲轟-7機曾飛越海峽中線末端，而運8反潛機則自西南空域繞行至東南空域後再折返。

此外，國防部公開資料統計來看，這是共軍5月首度派遣戰機擾台，換句話說，也是台灣疫情驟升後，首次有中共戰機闖我航空識別區。

5月總計19架次共機擾台，分別是，5月2日運8技偵機1架次、運8反潛機1架次；5月4日運8反潛機1架次；5月6日運8反潛機1架次；5月7日運8反潛機2架次；5月8日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次；5月11日8遠干機1架次；5月12日運8反潛機1架次；5月14日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；5月15日運8技偵機1架次；5月17日運8遠干機1架次；5月19日運8反潛機1架次；5月20日殲轟-7機2架次、運8遠干機1架次；運8反潛機1架次。

▼共機20日航行軌跡。（圖／國防部提供）