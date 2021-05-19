快訊／本土疫情延燒！國軍接種AZ疫苗意願僅三成、施打率3.85％

▲國防部副部長張哲平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎本土確診疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前宣布，開放第7類對象（軍人、軍事機關及國安單位文職人員）施打AZ公費疫苗，國防部副部長張哲平19日表示，國軍有意願施打疫苗的人佔三成左右，目前的施打率大約為3.85％。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，5月10日起開放第7類對象（軍人、軍事機關及國安單位文職人員），以及第8類對象（65歲以上長者）接種新型肺炎疫苗，共計369.3萬人都包含在內，是至今最多人數的族群。

立法院外交及國防委員會19日處理退輔會、僑委會、國防部、外交部等預算解凍案，並邀請張哲平、外交部次長田中光、退輔會副主委呂嘉凱、僑委會副委員長徐佳青等人列席備詢。

國民黨立委溫玉霞質詢時詢問，截至目前為止，國軍的疫苗施打率為何？對此，張哲平表示，有意願打的人佔三成左右，施打率大約為3.85％，「現在疫苗數量有限，能打的都已經打了」。

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