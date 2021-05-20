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加強基層警防疫安全　松山、內湖警添購異地偵訊系統防護面罩

▲北市內湖、松山警分局紛紛透過民間第三方力量添增防疫系統設備，確保基層外勤警員工作安全。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市內湖、松山警分局紛紛透過民間第三方力量添增防疫系統設備，確保基層外勤警員工作安全。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近日新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，台北市警局各轄區民眾染疫情況頻傳，警方為加強警員外出執勤安全，紛紛透過民間工藝力量添購防疫設備，甚至開發異地偵訊系統，確保警員在維護治安工作時能與民眾降低接觸感染風險。

▲北市內湖、松山警分局紛紛透過民間第三方力量添增防疫系統設備，確保基層外勤警員工作安全。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市內湖、松山警分局紛紛透過民間第三方力量添增防疫系統設備，確保基層外勤警員工作安全。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖宏明建設董事長、同時也是內湖分局民防大隊副大隊長陳啓明，自掏腰包慷慨捐贈10套「防疫異地雙螢幕偵訊系統」，讓員警能與報案民眾「零接觸」，降低員警感染風險，並愾捐50台空氣清淨機給內湖分局各外勤單位使用，淨化警局辦公場所環境空氣品質，希望能確保警員執勤安全。

內湖警分局也特別架設「防疫異地雙螢幕偵訊系統」，讓報案民眾可在「室外洽公區」完成筆錄製作，並提供手寫板讓報案民眾簽名避免接觸「室外洽公區」洽公民眾全程僅使用電腦螢幕即完成報案程序，全程錄音錄影具備司法蒐證效力，並可提高警員執勤的安全性。

慈濟基金會也在昨天致贈松山警分局防疫面罩，該防疫物資由慈濟工手作完成，希望為員警提供更完善的防護。松山警局長陳昭甫表示，分局加強駐地、也會落實辦理假消息偵處、疫調工作，並與市政府相關局處保持橫向聯繫，緊密配合防疫工作。

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