用3D列印挺醫護　社群集結民間力量印防疫面罩配件

▲有3D列印社群號召使用者，用自己的3D印表機印出給醫護人員使用的防護面罩配件。（圖／翻攝自3DSpidermaker Maker網站）

記者邱倢芯／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）來襲，雖然台灣早國際好幾步作出了應對措施，並確保醫護人人有口罩，但仍有醫護人員反應需要進一步的防護具，因此有3D列印線材廠商社群，號召民間力量一起用3D印表機印出防疫面罩所需的零件。

▼現在只要有3D印表機，也可以挺醫護。（圖／記者邱倢芯攝）

這項公益活動是由Spidermaker 3D filament所發起，這是「新光合成纖維」旗下的3D列印線材品牌。Spidermaker 3D filament號召擁有3D印表機的用戶，一起印製防疫面罩上固定在前額、挾持防護膠片的配件。

3C達人廖阿輝也有參加這項公益計畫，他指出，新光合成纖維會免費提供每一位參與者1捲PETG 3D列印線材（目前免費數量已額滿），並要求參與者在獲得線材起的二周內，用自己的3D印表機印製至少20組的防護面罩配件。

▲▼社群號召擁有3D印表機的用戶，一起印製防疫面罩上固定在前額、挾持防護膠片的配件（上圖）；廠商會免費提供每一位參與者1捲PETG 3D列印線材（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

根據這項公益計畫的網站指出，這次提供的線材在印製完20組配件後應會有剩餘的材料，不過多餘的線材並不會回收，而是作為感謝參與者協助的謝禮，參與者可留下自行使用。

而參與者在印製完畢20組配件後，須將成品寄至新光合成纖維，該公司在收集完畢後，會統一配送到三總，供其分配醫療資源。

廖阿輝表示，不要看這個配件小小的，光是印製一個配件就要耗掉3小時的時間，且有時一不小心還有可能會印壞；不過這項計畫其實滿好的，集結大家的力量與資源一起印面罩配件，是一個不錯的做法。

▼這個防護面罩配件僅完成了48%，但已耗費近1個半小時的時間。（圖／記者邱倢芯攝）