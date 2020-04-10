「疫」起作戰　高榮南院志工趕製千個愛心防護面罩支援醫護

▲高雄榮總台南分院志工及人員，自動自發、接力趕製1000個簡易防護面罩，分送給醫護人員使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情延燒，高雄榮總台南分院志工及人員，自動自發、接力趕製1000個簡易防護面罩，分送給醫護人員使用，希望可以在防疫期間盡一己之力。

製作的面罩材料相當簡單，隔離板部分用A4大小的透明膠片，再黏上泡棉條當額頭軟墊，釘上鬆緊帶就大功告成；志工隊長陳玉娣說，我們真的參與每一個手作過程，從一張投影片開始，裁、剪到貼、修片等，直到成品出現在眼前，全心投入、分工合作，成品出來那感動無可言喻。

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志工高行麗表示，17年前的SARS期間，抗疫醫療物資相當匱乏，就曾經幫忙做過防護面罩，這次發揮巧思，利用透明膠片材質、海棉及鬆緊帶，讓自製的簡易防護面罩更加輕薄、透光性也更好，重要的是可以重複使用。製作過程中為了讓大家有更乾淨的保護，還很「搞剛」的將所有器具消毒用酒精擦乾凈，志工及同仁如同小型加工者，將美工刀、釘書機、雙面膠分門別類上桌，分成清潔組、裁切組、裝訂組、產品測試組，合力創作簡易手作面罩的製作安全、友善生產的流程。

要趕工出千片防護面罩，對上了年紀的資深志工，考驗眼力和手力。陳玉娣隊長說：「疫情越來越擴大，怕防疫資源不足，醫院需要防護面罩，只要有需要我們就做」；第1批裝箱的面罩已經送到高榮台南分院醫護人員手中。

高榮台南分院院長王瑞祥：「看到這樣全體總動員，做一個防護面罩，供給第一線醫護人員使用，提振了防疫士氣」；職能治療師林柏宜：「這是及時雨，有強大的志工支援，我們就覺得很安心，也很感動」。

高榮台南分院社工室感謝志工隊長陳玉娣號召熱心志工及熱心同仁，投入趕製簡易防護面罩應急，短短5天內完成1000個，戴著它，除了能夠多一層保護外，共同為防疫付出的心力與心意，表達由衷感謝！

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