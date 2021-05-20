「一統病毒江湖！」　新加坡學者：印度變種毒株最強主導

▲印度疫情失控，恆河不斷發現確診者屍體，當地官員不願證實。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

印度疫情爆發引起各國擔憂，綜合外媒報導指出，新加坡國家傳染病中心主任梁玉心教授甚至提出警告，當同時存在多種變異毒株的情況下，只要其中一種明顯強於其他毒株，該毒株將成為最強主導。也就是「一統病毒江湖」，迅速蔓延。

陸官媒《國防時報》旗下新媒體「排頭觀察」引述外媒報導稱，梁玉心表示，近期新加坡當地傳播的變種新冠病毒，在患者呼吸道中殘留的數量更多，在體內存在的時間也更長，正式該病毒更容易傳播的主要原因。

▲ 新加坡國家傳染病中心主任梁玉心教授 。（圖／翻攝 排頭觀察）

梁玉心提到的變異病毒，就是印度的變種病毒B16172，該變種的可怕之處在於，毒株在本質上產生了變化。基因變化遵循適者生存法則，當有很多毒株時，最強的就會成為主導，「一統病毒江湖」，成為最頂端的存在，然後逐步蔓延，替代那些不夠強的毒株。

報導進一步舉例，英國是第一個遭到變種新冠病毒打擊的國家，並且很快就傳播到世界各地。B16172變種病毒開始在英國蔓延，短短幾天時間就翻了好幾倍。這正是新加坡專家所說的，「當有很多毒株時，最強的就會成為主導。」B16172變種病毒主導的國家還有不少，新加坡就是一個隱患，尼泊爾已經淪陷。

▲梁玉心擔憂印度變種病毒將會成為最強主導。（圖／路透）

報導表示，B16172變種病毒的出現並不是巧合，這是一種雙突變變種病毒，曾在別國家出現後暫時消失，研判當時被其他變種病毒占主導地位。當時印度第一波疫情期間，普通新冠病毒難以攻入，自然根據當地人體質開始變異，這就是適者生存的法則。

最後，報導稱印度演變出現雙突變變種病毒B16172，這就像是觸底反彈，新冠病毒醞釀完成進化。直接發起新一輪攻勢，印度人根本無法抵擋，進而又以印度為源頭，開始向外「擴張」。若控制不住，恐怕會有嚴重後果。

