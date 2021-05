印度逾300名記者染疫死亡　官方拒列為「第一線工作者」

▲印度新冠疫情嚴峻。(圖/路透)

實習記者徐于文/綜合外電報導

印度第二波疫情肆虐全國,重創身處第一線記者的生命安全,目前已有逾300名記者染疫死亡,單憑4月每日平均就有3名記者不治喪生,而5月時更攀升至4名,但全國仍有21個省政府不願將記者列為第一線工作者,提供與醫護人員、警察相同優先疫苗接種待遇,造成死亡人數不斷攀升.

據新德里「洞察力研究所」(Institute of Perception Studies)報告,目前有超過300名記者死於新冠疫情,其中238名已被核實,82名待調查核對中.死亡記者大多在報導中染疫或辦公室內感染,其中包括媒體機構記者、特派記者、自由記者、攝影記者與公民記者等.

印度第二波疫情對於新聞業工作者傷害遠大於第一波,2020年4月至12月第一波疫情共有56名記者不幸喪生,相比之下,單憑今年4月至5月16日截止,就已有171名記者染疫死亡.

