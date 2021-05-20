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阿北「醫護召集令」1天達標！PTT見證最美風景：真CDC指揮官

記者周亭瑋／綜合報導

眼看雙北成疫情重災區，醫療資源更是緊繃，台北市長柯文哲昨（19）日喊出退休醫護召集令，結果僅短短1天，就有1121人報名。對此，PTT鄉民洗版狂讚，「阿北救台灣，真CDC指揮官！」

▲▼台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲市長召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

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「阿北」柯文哲昨日指出，目前確診者大約20%需要醫院，只有4%需要加護病房，但其餘仍有醫護需求，所以對北市退休及離職的醫護人員發出徵召令，需要這些醫護的協助，讓防疫的能量更多一點。

沒想到，短短1天時間，就有1121名退休或離職醫護報名。消息一出，引爆熱論，一名網友在PTT八卦板直呼，「見到這些偉大的退休醫護人員響應前線、主動參戰，真心覺得台北人很團結，疫情嚴峻不分你我，身為主帥必須要知道怎麼調兵遣將，怎樣用人才解決問題。」

▲阿北「醫護召集令」1天達標！PTT淚讚洗版：真CDC指揮官。（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民洗板大讚。（圖／翻攝自PTT）

他表示，「台北市身為首都，也是台灣所有縣市的領頭羊，面對防疫沒有陣前逃亡的藉口，全體市民都是阿北的靠山。」而鄉民們也洗板高喊，「阿北救台灣，真CDC指揮官。」

另外，針對支援醫護的受訓內容，副市長黃珊珊則表示，如果是進駐加強版專責防疫旅館，流程會比照集中檢疫所方式來作訓練，雖然完整訓練時間是一星期，但目前北市預計會縮短時程，讓原來在安心檢疫所的醫護人員，帶著志願醫護一起上線。

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