柯P急診醫氣場炸裂！鄉民讚「北市記者會」快狠準：防疫指示明確

記者黃可昀／綜合報導

除了中央流行疫情指揮中心每日下午2點的記者會，近幾天雙北首長也召開記者會說明現況，以及最新的防疫指引，有網友這兩天看下來發現，「為什麼台北市的防疫指示可以這麼明確？」他認為柯文哲的指令都下得非常清楚，民眾一聽就知道該怎麼做，相較之下指揮中心的記者會似乎有點籠統。

▲鄉民認為柯文哲防疫指令下達的很清楚。（圖／台北市政府提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在PTT表示，「社會越亂，政府想做的事情就要交代越清楚」，這時期的指示都要非常明確，才能有效讓人民以最快的速度了解下一步該怎麼走，也避免認知差異使得防疫效果打折，「以台北市來說，誰要做什麼、接下來要怎麼做，都是一般人看到之後就能夠完全明白的事情」，他認為在政策傳遞的技巧上，北市記者會似乎比指揮中心記者會更勝一籌。

▲中央和地方的立場不同，發言角度也會不一樣。（圖／疫情指揮中心提供）



網友指出，台北市長柯文哲本來就有急診醫師背景，這是他熟悉的領域，指令才能下得又準確又專業，「醫師的order要很明確，護理師才能做事」、「指揮官要先問過上層的意見才能回答」、「柯就急診加護的吼，指示沒有快狠準病人早就掛了」、「因為雙北的市長本業都是人命關天的職業，而且都是領導人的角色，這是長期在高壓環境訓練的成果，講求效率，快狠準。」

也有人提到，指揮中心記者會是中央，北市記者會屬於地方，兩者立足點不同，思考模式與出發點當然會不一樣，「一個偏執行，一個偏整體政策方向」、「因為中央和地方做的事不一樣，你連政府基本分工都不知」、「中央跟地方細節程度怎麼可能一樣，因地制宜阿。」