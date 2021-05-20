老人群聚講不聽！　里長直接「封印涼亭」照曝光...網推爆：連任起來

▲為防疫！有里長直接封鎖公園涼亭。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

中央疫情指揮中心今（20）日宣布，新增286例本土病例，全國仍處於第三級防疫警戒。不過，針對近日仍不斷傳出有長輩們無視防疫規範群聚聊天的問題，有網友就在臉書PO出公園涼亭被直接「封印」的照片，並直呼這是「地方里長送給阿公阿嬤們的禮物」。貼文一出後，立刻引起許多網友推爆，「里長給過！」

有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文附圖表示，「地方里長送給阿公阿嬤們的禮物」。由照片中可以看到，某處公園的一個涼亭被當地里長「封鎖」了起來，拉了黃色警戒線纏繞還不夠，還加裝鐵絲網，一絲絲縫隙都不留，直接阻斷了居民群聚的機會。

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▲不少長輩在未遵守防疫規範下群聚，恐成防疫破口。（圖／翻攝自路上觀察學院臉書）

網友看完紛紛留言大讚里長，「阿公阿嬤們的秘密基地被直接封印了」、「完全瞭解他們的破壞力，直接上鐵網」、「鐵網根本厲害」、「阿公阿嬤們的群聚場所被封印了」、「這個里長給過」、「包裝得很精美，給過！」、「還不推爆這個里長」。

全國提升至三級警戒，中央疫情指揮中心提醒，民眾外出須戴好口罩，室內集會5人以下、室外10人以下，不戴口罩者，將依傳染病防治法，最高可罰1萬5千元。全國3級管制預計實施到5月28日，但也會再視疫情持續滾動修正。

▼民眾在公園群聚。（圖／東森新聞）