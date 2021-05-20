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女兒不滿1歲！熱血老婆「報名醫護徵召令」　老公求救：我會怕

▲▼新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,有民眾穿著便利雨衣前來篩檢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾湧入快篩站檢測。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（20）日本土再增286人確診，連6天共暴增1513例。北市府也喊出退休、離職醫護召集令，短短一天就有928人熱血報名，不過一名男網友哀號，老婆已填妥表格報名了，但礙於女兒未滿一歲，讓原PO直言，「很害怕！」

一名人夫在PTT透露，昨日柯P市府發出醫護徵召令後，老婆瞬間燃起熱血魂，二話不多說秒去報名。見老婆想替台灣疫情盡一分心，原PO備感欣慰之餘，但內心卻是百般個不願意。

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原PO解釋，畢竟家裡還有一個未滿一歲的女兒，就怕老婆去醫院協助，恐有感染風險，「不願意在這時候讓她去這麼高風險的地方工作，到底該怎麼做啊？」

文章曝光後，網友兩面看法，部分人也認為要替孩子著想，「小孩還很小，別去」、「小孩誰顧啊，傻了？」「跟她說可不可以讓我們自私一次」、「是真的的話，太太很偉大，不過小孩那麼小欸」、「很佩服你老婆...可是還是要看家庭的考量」。

▲▼我老婆想要響應柯P的醫護徵招令怎麼辦（圖／翻攝PTT）

▲原PO坦言，老婆上前線，讓他很害怕！（圖／翻攝PTT）

原PO進一步表示，若老婆去協助疫情救護，寶寶勢必只能給長輩照顧。一派網友力挺，「有打過疫苗就OK，請同理並支持她，感謝她的付出」、「讓她去，你請假在家顧小孩，現階段對台灣而言，她比你有用多了」、「台女積極響應，反觀台男不願上戰場」、「台北有警消醫護棧，可以去住，不用怕會傳染給小孩」、「你老婆是真正的英雄」。

由於全國升級為三級警戒，據了解，北市府目前規劃，退休醫護人員回到一線前，需要經過一周訓練，上線後每8小時可領5000元薪資。

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