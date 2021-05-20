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日本疫情績上升　專家憂：「N501Y」變種病毒難控制

▲▼日本頒布緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本第3度頒布緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

日本第4波疫情再度肆虐全國，包含東京在內的9個都府縣紛紛進入第三級緊急事態，疫情卻仍未出現減緩趨勢，新增確診數「沒有明確減少」，在年輕人當中快速散播，病毒主力更是傳染力強大「N501Y」變種病毒，令外界擔憂疫情將再次擴大。

據《共同社》20日報導，專家小組根據發布緊急事態的9個都府縣與「防止蔓延等重點措施」對象地區，分析目前感染狀況與醫療資源數據，強調新增感染確診數「沒有明確減少」，而在不同地區出現呈現不一致感染趨勢。

專家小組指出，東京發佈緊急事態已達3週，新增確診數持平，維持單日平均800例，不過仍有多個地區較上周仍有明顯上升跡象，北海道確診數達1.53倍、愛知縣1.3倍、廣島1.48倍，沖繩縣也出現1.52倍新增確診數，而大阪地區雖呈現減緩趨勢，但單日仍有超過1000名確診，同時外出人口增加，民眾需更加注意防疫措施，阻止疫情持續擴散。

專家強調，這波疫情有2大特點，新增確診病例中年輕人特別多，應為長假外出人口升高所致，同時病毒主力更是傳染力強大「N501Y變異」病毒，要減少此病毒影響力需花費較高時間，將對醫療資源產生極大負擔，需要就此採取更有效策略。

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