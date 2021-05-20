大賣場是病毒大染缸！重症科醫師揭：這「4個地方」最危險

▲疫情一升溫，大賣場就會出現採買潮。（圖／記者鄺郁庭攝）

實習記者陳培鈞／綜合報導

本土疫情大爆發後，許多民眾擔心未來會封城，紛紛前往賣場搶購民生用品和食物，於是只見大賣場裡人山人海，這舉動讓重症專科醫師黃軒擔憂不已。黃軒表示，大賣場最有可能是「新冠病毒的大染缸」，並指出賣場內最危險的地方至少有4處。

現在每當疫情擴散訊息一出，民眾就超前部署到大賣場搶購。黃軒醫師提醒，當一堆人湧入大賣場時，將可能引發另一種群聚效應。他指出，大賣場最危險的應該就是工作人員，因為他們必須面對身上可能帶有病毒的顧客，加上已經第三級警戒，代表整個社區有人走動或出入的地方，都可能有病毒，「一個員工感染病毒，大部分都是無症狀感染者，回到社區可能傳播給不知情的家人或朋友。」

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黃軒醫師表示，當眾多不特定人士在大賣場內群聚購物，這4大區塊是高危險區:

1. 生鮮食品

生鮮食品，一直以來都是高風險區，因為大家進來，不一定會買，但一定會摸一下、碰一下，前面一個客人手沾了病毒，下一個也可能從社區，帶病毒來大賣場，接著摸新鮮蔬果，你跟著摸，當然容易中招！研究顯示，在賣場生鮮食品區的工作人員，得到新冠肺炎的機率，是收銀人員的5倍左右！

▲賣場的生鮮食品區，是染疫高危險區。（圖／記者姜國輝攝）

2. 收銀櫃檯

大賣場另一個傳播熱區就是收銀檯。由於人潮眾多，大家在收銀檯附近逗留的時間會更長，加上人潮洶湧，有時候很難維持安全社交距離。

3. 中間走道

大賣場的中間走道也是病毒熱區。由於中間走道空間比較寬敞，大家都愛在此區逗留、走動，容易形成群聚效應。

▲結帳區也是感染熱點。（圖／記者姜國輝攝）

4. 出口

當大賣場遭病毒污染，客人們準備把戰利帶回家時，出口也是最容易傳播病毒的熱區。尤其是如果出口只有一個，且人群聚集，又沒有分流，可能增加42％的傳染率。

黃軒建議，想降低大賣場的群聚感染機率，除了強制戴口罩外，也應加強人流管制和時間管制（限制進場時間），民眾逛完大賣場後，也要徹底清潔手部。