男爽曝「WFH不到4點做完」效率超高　苦主卻喊3點：比公司上班累

▲原po覺得WFH效率變高，心情也很放鬆。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

現在國內疫情嚴峻，許多公司改採居家辦公或分流上班，一名男網友就笑說，自己很喜歡WFH（Work From Home，在家工作），少了辦公室的環境壓力，效率明顯倍增，中途還可以休閒一下。話題掀起熱議，一派人狂點頭認證，但也有不少員工直言，比到公司上班還累。

「大家喜歡WFH嗎？」男網友在Dcard提到，國內疫情爆發前，他就在台東親戚家度假，結果後來本土個案狂增，公司便宣布居家上班，而他則順勢繼續爽住下去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他坦言，「個人蠻喜歡WFH的，工作起來比較沒有環境壓力，效率感覺也比較高，像我現在不到4點就可以把所有事情做完，比在辦公室做事快好幾倍。」

▲很多人也抱怨，在家工作後，上下班時間變得很模糊。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po透露，除了有時網路不穩，需要跟老哥借用熱點，其他完全沒有耽擱，「中途去燒個水、到院子晃晃，工作起來很愜意，以前以為我是很不擅長時間管理的人，現在才知道...只是不擅長在辦公室上班啊！」

對此，一派人認同直呼，「我喜歡！每天省下1小時通勤時間+半小時出門準備時間，不用吸廢氣還可以做好多事」、「我也是，2、3點就開始做自己的事，真希望以後也可以一直WFH」、「完全同感哈哈哈哈哈」、「我覺得有，因為想早點做完早點休息，整個超高速作業XD」。

▲部分網友則擔心電費問題。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫）

當然，也有許多網友感嘆，比到公司上班還累，「效率是還好，但我覺得比在辦公室還忙，上下班跟休息時間都變得很模糊，總之什麼時間都有人會找你」、「公司要你寫工作日誌，幾點幾分在幹嘛，主管過目，時間太空說你效率差呢」、「通勤真的有夠浪費時間，但是在家工作後，感覺一直在加班，隨時都有人找，這種感覺真的很煩」、「開心太早了！在家工作一堆人聯絡不到，各單位拖進度，如果平常很充實，同樣的工作量搬回家根本做不完」。

還有人苦笑表示，「我只希望公司能補助電費」、「我覺得沒有，因為家裡貧寒，設備沒有公司好」、「家裡沒有冷氣，有夠熱的」、「效率增加很多，電費也增加很多」。