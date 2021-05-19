黃偉哲召開緊急防疫會議　860家夾娃娃機店即日起暫停營業

▲台南市長黃偉哲率各局處首長召開緊急防疫會議，持續部署下一階段防疫措施。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲19日下午於臉書直播，針對防疫3級警戒以及台南確診個案的足跡加以說明相關因應措施，會後隨即率各局處首長召開緊急防疫會議，持續部署下一階段防疫措施。

台南市長黃偉哲指示，請環保局、衛生局等相關單位整備消毒車、消毒水等資源，盤點需要消毒的公園、廟宇等公共場所，規劃接下來一周期間的城市清消。另針對新一批AZ疫苗抵台，追蹤掌握有優先施打需求的市民，尤其是前線防疫的醫護人員，也請經發局採購酒精供公所及有需要的單位使用。此外，19日下午宣布全市860家夾娃娃機店即日起暫停營業，請警察局配合經發局持續聯繫、調查追蹤店家辦理情形，杜絕娃娃機店內群聚、接觸的防疫破口。

環保局一週內將負責完成消毒的場所包括全市交通場站、商圈、夜市、觀光景點、大型公園、公家機關（洽公場所）、學校（高中職以下含私校）。公所一週內將負責完成消毒的場所包括全市廟宇、各里（社區）活動中心、鄰里公園。

觀旅局表示，南市轄管台灣好行觀光公車停駛，景區（虎頭埤、德元埤、葫蘆埤）、觀光遊樂業（尖山埤、頑皮世界），觀光管筏（四草大眾廟、台江漁樂園、旺羅企業社）及載客小船（立驛國際有限公司、烏山頭股份有限公司、尖山埤江南渡假村、虎頭埤風景區）停止服務，另景區、社區型旅遊服務中心（安平、無米樂、左鎮化石園區、德元埤、原合同廳舍、月之美術館）停止服務，僅保留台南高鐵、台南航站、台南火車站及新營火車站4處旅服中心照常上班，以應變防疫期間旅客即時的需求。

因應全國疫情警戒提升為三級，考量以人員分流上班的方式，降低交叉感染風險，市長黃偉哲也宣布自19日起至5月28日，南市府雙行政中心彈性上班時間改為上午7時30分10時，彈性下班時間改為下午5時至晚上7時30分，而民眾洽公時間仍維持上午8時至12時，下午1時30分至5時30分許。



人事處指出，市府2020年已演練辦公場所分艙分流、異地分組辦公及居家辦公相關機制，目前各機關已進行分艙辦公、異地分組辦公，因應疫情警戒提升，再加強辦公人員上下班時間分流，而為維持服務量能，核心辦公時間仍會維持必要人力，將請各級主管加強人力管控，確保公務運作及為民服務品質。

彈開式方形蚊帳

