高雄義享天地宣布停業　5／20起閉館兩天進行消毒

▲義享天地「義享時尚廣場」宣布停業。（圖／記者許宥孺攝）

記者蔡惠如／綜合報導

繼雙北之後，官方今（5／19）宣布全台防疫提升至第三級，高雄市政府也宣布新增8名個案與確診者足跡，許多知名店家與賣場都入列，今年才開幕的義享時尚廣場（義享天地），今也表示因應地方疫情升溫，將從5／20起停業2天進行消毒，是高雄當地首間決定暫停營業的百貨商場。

疫情升溫本土案例激增，今高雄新增8名確診個案，高市府另公布幾名確診者足跡包含享溫馨巨蛋店、大潤發等賣場，以及方師傅點心坊等餐廳都入列。

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日前案1598台北市27歲女性至高雄遊玩，行程包含高雄義享時尚廣場，在接獲衛生局通報後，業者表示在5／17上午7點起，從7F至B6所有前後場空間進行消毒，並於鼓山區衛生局二員全程確認完成消毒後離開，並於同天在上午11點開門正常進行營業。

然而隨著全台進入防疫第三級，高雄義享時尚廣場今晚間也宣布，為守護全體員工健康並保護消費者，決定從5／20至5／21期間，進行自主停業2天，全館將再次進行全面性的消毒清潔作業，開出高雄在地賣場停業第一槍。

雙北疫情升級後，全台超過80間百貨宣布調整營業時間，而禮客OUTLET開出停業第一槍，之後京站時尚廣場也宣布停業兩天進行消毒，環球購物中心板橋車站在衛生局通知可能有確診者足跡後，也宣布板橋車站、南港車站停業1至2天消毒，台北101購物中心也宣布因防疫因素，從5／19起自主停業3天。