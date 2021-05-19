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LINE「搖一搖」加好友侵權！　判賠京都IT公司逾1400萬日圓

▲想進LINE工作看過來，台灣駭客年會招募資安團隊。（圖／翻攝LINE官網）

▲LINE「搖一搖」加好友功能被判侵權。（圖／翻攝自LINE官網）

記者張方瑀／綜合報導

通訊軟體LINE曾推出「搖一搖」加好友功能，讓用戶可以快速將附近的人加入好友。不過這項功能在去年被京都一家資訊公司告上法院，指控LINE侵犯該公司專利，而LINE則稱這項功能非常簡單，專利應該無效；如今東京地方法院判決出爐，LINE須賠償該公司1400多萬日圓。

根據NHK報導，LINE曾推出「搖一搖」（ふるふる）加好友功能，只要和用戶在同一個地點一起搖晃手機，就可以將彼此加為好友。不過，京都市一間IT公司「future-i」（フューチャーアイ）總經理就控告LINE侵犯專利，這是由該公司先發明的功能。

LINE則對此主張，「這是很容易就能發明的東西，專利應該無效。」而LINE在2020年5月就已停止這項功能。

東京地方法院19日判決出爐，佐藤達文審判長指出，透過震動等方式顯示出用戶的智慧型手機就在附近時，可以交換彼此的ID，這項功能並不是簡單的發明，在此基礎上認定LINE確實侵害future-i專利，判賠1400多萬日圓（約新台幣364萬多元）。

LINE在判決出爐後表示，雙方當事人目前已達成和解，「雙方已和平解決這個問題，我們今後也將在尊重智慧財產權的基礎上，進一步提高對客戶的服務標準。」

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