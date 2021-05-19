涉毒殺77歲「4000人斬」日本富翁　25歲AV嫩妻2罪遭檢起訴！

▲兩人閃婚才3個月，野崎幸助就被發現半裸陳屍家中。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

日本知名富豪「紀州唐璜」野崎幸助2018年在家中暴斃，當時小他55歲的嫩妻須藤早貴因種種證據被懷疑是為錢謀殺親夫，時隔3年警方以殺人罪嫌將其逮捕，而檢方19日正式以殺人與違反興奮劑取締法等罪嫌將其起訴。野崎幸助號稱是4000人斬，多次自爆曾砸30億日幣（約新台幣7.6億元）包養女子，怎知2018年以77歲高齡閃婚當時年僅22歲的AV嫩妻須藤早貴後，僅3個月就半裸陳屍家中。

根據《每日新聞》報導，梅開三度的野崎幸助死亡後體內被驗出大量興奮劑，經警方調查，須藤早貴婚後曾以智慧型手機搜尋興奮劑資訊，並透過社群網站與田邊市內的毒販取得聯絡。據悉，野崎與嫩妻結婚時，兩人認識不到3個月，男方可以說是一見鍾情。

▲須藤早貴婚前曾出演AV作品。（圖／翻攝自推特）



據須藤接受周刊FRIDAY採訪的內容指出，儘管野崎幸助因平時縱慾過度且年歲已大，早已不舉，但仍然願意向須藤求婚，並承諾婚後每月會支付100萬日幣（約新台幣26萬元）的報酬。事實上，野崎幸助對外一直號稱自己身體硬朗，是「一日三次郎」，但他死後數日，嫩妻馬上就向媒體爆料，他早就因為縱慾過度，下半身不舉。

和歌山地檢19日將現年25歲的須藤早貴以殺人與違反興奮劑取締法嫌疑起訴。根據內部人士透露，須騰遭逮後，不斷否認犯行，此後更是保持緘默，不願再開口。

事實上，根據《週刊文春》報導，野崎生前早已自爆，曾經遭到包養女人算計，他說，自己曾經包養一名日本與挪威混血的嫩模，兩人一共見了11次面，分別是東京5次、和歌山6次，他每次都會提供嫩模40萬日幣（約新台幣10萬元）的報酬，交通費則另計。而他也直言，兩人見面的目的就是為了發生關係，對方也是知道這個前提才答應的。

不過2015年1月底，野崎發現這名嫩模從他家偷走600萬日幣（約新台幣153萬元）的現金，還有市價高達5400萬日幣（約新台幣1381萬元）的精品，合計共偷走了價值6000萬（約新台幣1534萬元）的財物。同年2月，該名女子遭到警方逮捕，但她卻堅稱，是野崎說可以把這些東西拿走，她才拿走的。

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