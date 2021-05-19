成都打造「愛情產業鏈」　網紅婚姻登記處520甜蜜上線

▲成都的合江亭婚姻登記處採浪漫唯美空間設計。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

四川成都錦江區的「合江亭婚姻登記處」將於20日正式對外開放，新人們可以在充滿「網紅」式設計感的空間內拍照留念，周邊的合江公園也逐步建設成愛情公園，加上心型造景及河畔浪漫燈飾，打造成都「首席浪漫目的地」的愛情產業鏈。

▲成都錦江區打造長達1.314公里的「愛情專線」，沿途有不少浪漫造景及佈置。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，合江亭婚姻登記處毗鄰府河和南河交匯處，以寓意永世不分的合江亭命名。整體空間由「走過回憶」、「把握現在」及「創造未來」三個主題空間組成。

進入登記處的「走過回憶」空間，透過幾何立體的「千難萬阻」結構以及萬花筒通道，讓情侶們可以再次回想起初相遇時的怦然心動，以及關係磨合過程中的妥協與包容，在百感交集下踏入人生下一個階段。

「把握現在」空間則是讓彼此在安靜的環境下完成婚姻登記，讓自我及彼此產生心靈深處的交流，為做出人生中最重要決定前的澎湃與不安寫下句點。至於完成登記後的新人將踏入「創造未來」空間，接受親友們的祝福。

此外，成都錦江區結合歷史文化和時尚元素，以「愛情、浪漫」為主題，圍繞天仙橋、合江亭及愛情斑馬線等一系列空間佈置，打造長達1.314公里（一生一世）的「愛情專線」。未來也將透過這條新興「愛情產業鏈」，展示四川的浪漫風情，塑造網紅打卡地標。