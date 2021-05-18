「妳死定了」1天狂打83通電話給離家妻　家暴男下場曝

▲擁多次毒品前科王男，不滿妻子不回家竟在一天內打了83通電話，甚至傳訊恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

男怕入錯行，女怕嫁錯郎！北市人妻因受不了丈夫多次吸毒還動粗絕望離家，沒想到王姓丈夫竟違反保護令在1天內打了83通電話，甚至傳訊「搞失蹤是吧、你死定了、別忘了你現在是我老婆、我在樓下你下來」等語，讓人妻心生恐懼，士林地檢署偵結依違反保護令將王男起訴。

王男2019年9月因吸毒遭法院判處5月徒刑，出獄後竟開始對妻子施以暴力，飽受恐懼的人妻只好向法院聲請保護令，且時效為2年；沒想到王男惱羞成怒不斷糾纏妻子，更連續撥打電話及傳訊恐嚇騷擾。

根據起訴內容指出，36歲王男於今年3月12日違反保護令，連續以通訊軟體line打了「83通」電話給妻子，甚至傳「現在搞失蹤是吧、本來只是要你今天回來，躲我幹嘛，我是你老公」不死心的王男並傳「都在耍我騙我、妳死定了、沒離婚前就是要跟我一起住、離婚也要我簽字啦、就算離婚也不可能讓妳跟他在一起」等語

可怕的王男在短短1小時小時打了多達52通電話騷擾，但妻子只接起3通電話，由於妻子不理會他，王男竟直接跑到就跑北市北投區家狂鬧狂吵，人妻不堪其擾只好報警。

士林地檢署日前偵結，認為王男僅因妻子不返家同居，竟打了多通電話搜擾甚至傳訊息恐嚇，依違反保護令將他起訴。

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