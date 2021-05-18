網紅直播訂婚「帶貨爽賺1.72億」　官方出手封號630年

▲大陸網紅殷世航直播求婚惹議，遭平台封號630年。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

大陸網紅殷世航15日第三次向同為網紅的女友套璐璐求婚，過程中，線上觀看最高人氣衝到170萬人次，前女友也親自到場參加「唐伯虎點秋香」的遊戲環節，再加上現場「萬物皆可賣」的帶貨手法，最終，這場直播共獲益4500萬元人民幣（約1.72億新台幣）。不過，電商平台認為殷世航直播為炒作行為，決定對其封號630年作為處分。

▲殷世航騎迷你馬進場，重點是販售腳上所穿的鞋。（圖／翻攝快手直播）

《瀟湘晨報》報導，此前殷世航每天都在直播間上演著各種分手、復合、再分手、復合的情感大戲，並讓「殷世航求婚」、「殷世航專屬BGM」成為抖音、快手上的「流行哏」。

殷世航求婚直播結束後，電商官方微博發佈違規通知稱，直播過程中存在炒作賣貨、低俗演戲、虛假宣傳等違規行為。快手平台接到用戶23萬條舉報，目前已對殷世航帳號進行封禁處理；抖音內部員工也透露，殷世航帳號被封禁時間達23萬天，也就是630年。

據了解，殷世航曾向套璐璐求婚兩次，每次直播都引來超30萬人圍觀，他也藉此在直播上帶貨賣東西，被外接批評是造假搏眼球，而這場第三次求婚大戲的橋段也讓外界看傻了眼。

▲殷世航求婚直播上安排的「唐伯虎點秋香」遊戲。（圖／翻攝瀟湘晨報）

直播一開始，殷世航便騎著迷你馬進場，同時宣稱是花光所有積蓄的求婚宴。求婚開始時，前女友何婧婧還特地進入直播間連送九枚穿雲箭（打賞），這動作也引起現任女友套璐璐刷起穿雲箭。

更誇張的是，進行到「唐伯虎點秋香」的環節時，被求婚的套璐璐及前女友都已趕至求婚現場，一同坐在鏡頭前，用紅布蓋住頭，配合殷世航的活動。

此外，整個求婚過程充斥著帶貨情節，主持人一度還將女主角套露露的隨身私密用品擺上檯面公開推薦販售，「這個是璐璐用的，真的是太好了！」

▲主持人連女主角套璐璐使用的衛生棉都可以推薦。（圖／翻攝快手直播）