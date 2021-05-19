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獨／抗疫中藥「清冠一號」樣貌曝光！　藥廠人員：東南亞國家也搶訂

▲▼「清冠一號」樣貌曝光。（圖／記者任以芳攝）

▲「清冠一號」中藥成細緻粉末狀，氣微香，口感微苦。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

台灣研發的「清冠一號」正式納入抗疫國家隊，目前國內有八家中藥廠業者緊急取得衛福部授權，最快本週可拿到臨時藥品許可證。《ETtoday新聞雲》記者也訪問八大藥廠之一的業者，獨家取得「清冠一號」粉末畫面。他表示，「清冠一號」成分配方和大陸「連花清瘟」類似，但有做改良和升級。自從「清冠一號」可在台販售消息傳出，訂單接到手軟，各大藥廠緊急擴充設備應戰，連東南亞國家也來詢問，希望能買到台灣神藥。

中藥複方「清冠一號」由衛福部國家中醫藥研究所和臨床中醫師共同研發。經三軍總醫院、長庚紀念醫院、台中榮民總醫院、彰化基督教醫院臨床證實對新冠肺炎輕症患者有明顯療效，平均可縮短9天治療時間，無副作用。

▲▼清冠一號藥粉曝光。（圖／記者任以芳攝）

▲「清冠一號」不只熱銷歐美，傳出連東南亞國家也私下問詢搶訂。（圖／記者任以芳攝）

「清冠一號」歐美、東南亞也搶

《ETtoday新聞雲》獨家取得「清冠一號」中藥粉末畫面，內容物為黃褐色細緻粉末，氣微香，口感微苦。據了解，國內順天堂、莊松榮、勸奉堂、立康、天一、漢聖、勝昌及華陀扶元堂等八家GMP中藥廠取得TFDA緊急授權（EUA），未來都可在國內生產銷售「清冠一號」。

接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問的藥廠人員也表示，之前台灣研發「清冠一號」因病例數、試驗數據少，無法在台銷售。但中藥在國外被視為營養補充品，無需藥品註冊，早就紅到歐美國家，供不應求。

國內八大藥廠「擴廠」應戰

該位不願具名的藥廠人員也透露，幾個月前國外變種病毒爆發後，不只歐美國家搶訂，連東南亞國家透過各方管道私下向政府、藥廠接洽，超前部署訂購，就是看好台灣「清冠一號」療效。

國內各大藥廠也緊急調度人力、擴充設備，就怕未來可能出現原料短缺問題，因為大部分中藥材都是向大陸採購，廠商也很有信心跟國人一起打這場硬戰。

▲▼「清冠一號」中藥、大陸「連花清瘟」。（圖／記者任以芳攝）

▲台製「清冠一號」與大陸「連花清瘟」配方稍有雷同。（圖／記者任以芳攝）

「清冠一號」vs.「連花清瘟」配方？

至於「清冠一號」配方是否和大陸抗疫中藥「連花清瘟」處方相同？《ETtoday新聞雲》記者去年曾走訪北京國藥基地，研發「連花清瘟」藥廠業者、以嶺藥業副總經理雷波介紹，「連花清瘟」主要將漢代《傷寒論》中麻杏石甘湯，合併明代《瘟疫論》治療的大黃，清代《溫病條辨》的銀翹散，三個方子匯集一方，對病毒複製和炎症因子具有抑製作用。

▲▼大陸蓮花清瘟，主治輕症新冠肺炎患者。 。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸連花清瘟，主治輕症新冠肺炎患者 。（圖／記者魏有德攝）

大陸「連花清瘟」配方有魚腥草、板藍根、連翹、金銀花、炙麻黃、炒苦杏仁、石膏、綿馬貫眾、廣藿香、大黃、紅景天、薄荷腦、甘草； 輔料為澱粉。

台灣研發「清冠一號」配方有哪些？接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的中醫師吳明珠介紹，本來有11味減成10味，分別是魚腥草、北板藍根、黃芩、栝樓實、荊芥、桑葉、薄荷、厚朴、防風、炙甘草

▲▼台灣「清冠一號」配方之一，板藍根、魚腥草（右）。（圖／翻攝 百度）

▲台灣「清冠一號」中藥配方之一，板藍根、魚腥草（右）。（圖／翻攝 百度）

疫情來襲「清冠一號」怎服用？

吳明珠表示，魚腥草、北板藍根專攻治肺，有清熱解毒、宣肺洩熱效果，因此和大陸「連花清瘟」處方稍有類似。但台灣研發配方有做改良，針對國人對症下藥。

不過，「清冠一號」複方藥材主要針對肺部治療，專攻輕症患者發燒發炎、去濕熱為主。吳明珠提醒，「該藥性有多種藥方偏寒，無症狀者假設想服用保養，可能過於涼寒引起嘔吐、胸悶、拉肚子、腹瀉等症況。」需經醫師開處方，不建議自行抓藥，或網路購買，反而抗疫不成，傷健康。

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