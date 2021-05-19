美國務院控中美洲貪腐嚴重　薩爾瓦多批：純粹「地緣政治」

▲薩爾瓦多總統總統布格磊（Nayib Bukele）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國國務院近日發布「中美洲貪腐官員」名單，指控17名中美洲官員貪腐政治行為，其中包括薩爾瓦多（El Salvador）多名核心成員，對此薩國總統布格磊（Nayib Bukele）反擊批評美國「地緣政治」策略，並讚揚中國長期的協助與支援，包括高達4億人民幣建設投資與數百萬疫苗資源等。

據《路透社》報導，美國眾議員托雷斯（Norma Torres）19日公開報告，憑據「媒體報導、可靠消息及指控」，提出中美洲多國官員腐敗、貪污及以犯罪資助政治活動等行為，名單中包含布格磊首席內閣官員瑞西諾（Caronlina Recinos）與薩國前安全部長，而布格磊本人未被提及。

美國總統拜登自上任以來，持續透過「反腐政策」打擊中美洲國家官員，強調腐敗、貧困、幫派暴力及自然災害皆是造成大批移民主要原因，華盛頓目前仍在考慮先前提出的40億美元援金是否可能淪為貪腐犧牲品．美國中美洲特使朱尼嘉（Ricardo Zuniga）日前參訪薩爾瓦多，抗議布格磊移除最高法院法官與檢察總長等違法行為，持續打擊中美洲政府官員肆意貪腐與法制腐敗景況．

布格磊則在推特反擊，指控這份報告純粹是美國「地緣政治」，並不是真的針對官員貪腐，名單上未納入保守派「民族共和聯盟黨」成員．他藉此讚揚中國，感謝中方「無條件」提供薩爾瓦多高達5億人民幣建設投資，幫助建設水質淨化廠、體育場、圖書館及沿海基礎設施，以及將提供的50萬劑科興疫苗，與華盛頓形成強烈對比。

中國近年於拉丁美洲取得極大外交進展，與美國爭奪地域影響力，包括疫情期間提供貧困、開發中國家疫苗等．薩爾瓦多18日收到中國資助的215萬疫苗，提供該國670萬民眾使用。