川普集團涉長期犯罪　紐約州檢方：調查擴大至「刑事領域」

▲ 川普集團面臨刑事調查。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約州檢方與曼哈頓地區檢察官萬斯（Cyrus Vance Jr.）2年多來持續調查前總統川普（Donald Trump）2016年當選前的商業交易，透露對川普集團的調查已經從民事擴大到刑事領域，認為該公司長期涉入犯罪行為。

《路透社》報導，紐約州總檢察長辦公室發言人利維（Fabien Levy）18日發出聲明表示，「我們已經通知川普集團，對該組織的調查不再是單純的民事性質。我們正與曼哈頓地區檢察官一同積極調查。」

民主黨籍檢察官萬斯的調查始於川普前律師柯恩（Michael Cohen）2018年坦承在2016年大選前，曾在川普命令下支付封口費給二名曾與他發生關係的A片女星。據萬斯提交法庭的文件，川普集團「可能存在廣泛且持續的犯罪行為」，包括稅務、保險詐欺及偽造商業紀錄。隨著川普2020年連任失敗，這項調查速度也跟著加快。

另一方面，同為民主黨人的紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）正領導另一項刑事調查，確認川普集團是否為了取得貸款、經濟與稅收優惠而虛報房地產價值。

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