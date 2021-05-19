傳「北部八大下台中工作」！大里小吃部偷營業被抓包…最高罰30萬

▲台中市大里區有小吃部不甩禁令營業被抓包，最高可開罰30萬元。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

國內疫情嚴峻，為了防堵病毒繼續擴散，台中市政府於15日宣布，23大場所暫停營業，要全面防堵疫情，不料，竟有網友PO文指出，有從事八大的朋友要從北部轉至台中工作，引發輿論。台中警方17日稽查發現，大里有小吃部不甩禁令，偷偷開門營業，最高可開罰30萬元。

有網友17日在臉書《爆怨2公社》發文，接到從事八大行業的友人傳訊告知，由於台北地區管很嚴，連私的都沒辦法做了，所以19日「他們要下來台中工作」，讓網友大傻眼，直呼「不知道現在該怎樣挫咧蛋」。

台中市長盧秀燕日前宣布，至6月8日止23大場所暫停營業，包括視聽歌唱業、三溫暖、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業、指壓按摩場所、休閒麻將館、夜總會、俱樂部、錄影節目帶播映場所（MTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所及其他類似場所。

霧峰分局於市政府公告後，立即要求轄內相關業者配合政府防疫政策暫停營業。另外，為了防止業者化明為暗、轉移陣地或四處流竄，形成防疫破口，尤其是有女陪侍小吃部、護膚店或涉營色情場所每日規劃至少2班以上查察勤務。

霧峰分局於5月17日18時許，查獲轄內竟有小吃部不甩疫情當前，擅自開門營業，隨即要求停止營業並檢附相關事證，依違反傳染病防治法移請市政府相關目的事業主管機關裁罰，最高可開罰30萬元。