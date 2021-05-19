柯文哲拍板！北市16間醫院「急性一般病床數」十分之一做專責病房

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

雙北疫情升溫，台北市長柯文哲18日下達行政命令，北市大型醫院只有2種選擇，第一是成立院內專責病房，二是提供一定比例醫護人員供北市調度。柯文哲19日於北市府防疫會議中拍板，區級以上醫院，將以該院「急性一般病床數」十分之一為目標，規劃為專責病房使用。

柯文哲於18日防疫記者會指出，目前疫情已經跟過去0確診目標戰略不同，所以必須因應新疫情，重新設計整個防疫戰略。面對台灣不知道未來幾天會有多少確診案例，所以現在凡是快篩、PCR確診，不必馬上進醫院或負壓隔離病房，先找地方收容觀察，發止痛藥或退燒藥處理，如果進醫院以後，經過治療超過10天，評估有無變壞，若PCR還是正的，因為有可能傳染給他人風險，所以轉到防疫旅館，「不用住院，移出來，保留醫院給最有效率使用。」

柯文哲強調，要開始下行政命令，北市所有大型醫院只有2選擇，一個是成立院內專責防疫病房，二是沒成立的話就提供一定比例醫護人力供北市府調度，去檢疫所或防疫旅館服務，因為裡面放很多快篩陽性者，有可能狀況變壞，所以需要一定比例醫護人員照顧，所以北市衛生局18日下午就會將該行政命令下達到北市各大醫院。

關於柯文哲所謂的北市大型醫院，北市一共有18間大型醫院，但扣除國防部對軍醫院的國醫中心、空軍總醫院後，分別為台大醫院與兒醫、台北榮總、台北長庚、三軍總醫院、國泰醫院、新光醫院、馬偕醫院與兒醫、萬芳醫院、北醫附醫、三總松山分院、台安醫院、振興醫院，以及4個聯醫體系醫院，聯醫中興院區、聯醫仁愛院區、聯醫忠孝院區、聯醫陽明院區，因此總共16間大型醫院。

而19日北市府早上召開防疫會議，柯文哲拍板，要區域級以上醫院，以該院「急性一般病床數」十分之一為目標，將規劃為專責病房使用，並於一周內向北市衛生局提出規劃方案，包含樓層、病房數、床號等具體內容。