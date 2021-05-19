醫坦言：現在封城也沒用！　專家點出3關鍵拖垮台灣

▲台灣本土確診從13日起激增，雙北15日進入第三級警戒，隨即進行全市大消毒，但專家表示，現在即使封城也晚了。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣新冠疫情急驟失控，全民陷入恐慌，從5月14日單日確診29例、15日180例、16日206例到17日333例，台灣「全球防疫模範生」的光環愈來愈黯淡。本刊調查，5月12日，身兼中央流行疫情指揮中心指揮官的衛福部長陳時中，原本認為疫情已進入非常嚴峻的階段，有意開設第3級警戒，卻因為行政院長蘇貞昌授意而改口，讓病毒有了可乘之機，一發不可收拾，這是抗疫的第1個敗筆。

蘇內閣除了「升級點」打錯算盤，一再回絕地方政府建議的「高風險地區強化篩檢」，則是第2大敗筆，直到5月11日發現疫情迅速擴散後，才開始「放手」讓民眾做篩檢。對此，立委蔡壁如則表示，確診者的足跡由地方衛生局負責，但近日疫調實在太多，也導致中央流行疫情指揮中心無法兼顧，防疫政策自然大演髮夾彎。

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▲北市14日下午在萬華區急設4個快篩站，但前往篩檢的人潮完全不是醫護人員能負荷的量。

陳時中的第3個敗筆，則是疫苗採購政策。總統蔡英文雖呼籲團結防疫，並保證「台灣向國外訂購的疫苗，6月後就會進入分批交貨」，且第一波國產疫苗，預計7月底可以開始供應。但本刊調查，蔡政府之前有「疫苗跳票」的黑歷史，這一切仍在未定之天。

學者和立委都認為，這次防疫最大破口實為輕敵和剛愎的「人禍」所致，而陳時中的3大敗筆，更導致危機四起！有醫師甚至坦言，現階段即便封城，已經無法阻斷既有的社區傳播鏈。如今蘇貞昌應該勇於承擔，親上火線接掌指揮權，重新整備應戰，該封城就封城！

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