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受夠停電！UPS不斷電系統買氣飆漲　網購下單發電機銷量也跳升

電商平台飆出「不斷電」業績（圖／翻攝自購物網站）

▲一周內出現2次大停電，意外帶動「發電機」銷量。（圖／翻攝自PChome 24h 購物）

記者洪菱鞠／台北報導

4天內全台歷經2次大停電，民眾怨聲載道，今（18）日中午又再傳出用電率達89%，供電吃緊，可能又要停電，電商平台意外飆出「不斷電」業績，除了緊急照明燈、行動電源等商品買氣大增，「發電機」銷量也有明顯跳升，為下次停電做好準備，自己的電自己發。

台電興達電廠13日因內部人為疏失，導致全台415萬戶大停電，17日下午又再次故障，影響65.9萬戶。兩次停電引發民怨，有人則是開始做應對準備，行動電源、手電筒、USB風扇等都迅速竄上熱搜，東森購物ETmall指出，近期停電照明設備顯著成長約3倍，其中又以緊急照明燈、照明風扇賣最好。

對於瞬間跳電或斷電，資料來不及儲存備份的情形，令不少人覺得崩潰，受到513、517兩次突發停電事件影響，帶動「UPS不斷電系統」銷量明顯攀升，不僅在Yahoo奇摩購物中心業績飆漲5倍，PChome 24h 購物單日銷量也達平日均值的5～8倍之多。

電商平台飆出「不斷電」業績（圖／翻攝自購物網站）

▲517大停電帶動Yahoo奇摩購物中心「UPS不斷電系統」業績飆漲5倍。（圖／翻攝自Yahoo奇摩購物中心）

Yahoo奇摩購物中心也統計，517大停電讓「手電筒」及「行動電源」業績增2倍之外，「發電機」業績也翻倍漲。為解決停電帶來的不便，民眾乾脆入手一台發電機，幫自己緊急供電，PChome 24h購物發現，像是家用規格發電機的單日銷量大幅超越過往每季銷量的均值，17日晚間第二度停電後，所帶動的銷量、更多過於上週首度停電後的銷售狀況，進一步觀察，熱銷機型價格帶約落在19,000元上下。

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