興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」　怒揭2次停電內幕：大量水母來襲

▲高雄興達電廠兩次出包。（圖／民眾提供）



網搜小組／劉維榛報導

513與517兩次大停電，民眾怨聲載道，而前一次是人為疏失，第二次為故障跳機，官方強調與缺電無關。對此，一名網友自稱是「黑鍋電廠值班主任」，直言機組跳機已不是一兩天的事，與「前天大量水母來襲」有關，加上太陽下山不起風又沒水，哪來的電？

高雄興達電廠在17日中午一機組驚傳故障，台電指出，高雄興達電廠1號機因鍋爐燃燒管理系統模組故障，以致機組停機，電廠已於14時25分排除故障及測試完成，14時29分已點火重新升載併聯發電。

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面對各界疑慮，一名網友決定不忍了，以不自殺聲明為前提，在PTT痛批5天內無預警停電兩次，真相與檯面上說法有落差，更打擊基層的士氣，「一次限電是因為輸變電匯流排接地，興達電廠機組PLU保護措施啟動」、「一次限電是因為整體發電不足，限電時間是已經在興達1號機並聯之後且50%以上負載」。

他直言，這兩次最熱機啟動，從「點火到並聯（共用同一組來源電壓）」都在一個半小時內完成，熟知內情的人都知道，「這個是技能競賽會得獎的成績好嗎，怪我們發電太慢，笑死，燃煤機組水質不用顧嗎？」

原PO還爆料，機組跳機也不是這一、兩天突然發生的，原來與「前天大量水母來襲」有關。原PO進一步表示，CWP（循環水泵）打不到水也是會低真空跳脫，地震來汽機高震動也會跳機，也就是說，「太多莫名其妙的事都有可能會導致機組自我保護。」

▲原PO揭內幕！（圖／翻攝PTT）



原PO也語帶無奈直呼，儘管設備修理、保養再完善，「一個機組那麼大等同一台波音747的能量，隨便一個保護措施都可以讓機組保護跳脫。」他也實際舉例，「一號機BMS模組都已經redundancy了」，意思是指為了提昇其可靠度，刻意配置重複的零件或是機能，不料還可以同時兩組誤動作，真的是極微小的機率，「現在就是基載不夠，太陽下山不起風又沒水，哪來的電？」

文章引發討論，網友紛紛幫高調回應，「身為台電內部人都知啊，都要說高層想聽的話」、「你可以怪水母啊」、「其實每次看直播，台電的工程師、技術官僚那麼努力解釋停電的原因，都覺得滿替他們無奈的，因為台灣缺電的問題根本不在他們」、「本來就不是下面的鍋阿，辛苦了」、「辛苦了，要被查水表了」。

▼水母來襲也會造成跳機！（圖／翻攝PTT）