新店男確診「狂咳2天」竟無法就醫　家屬急跳腳！衛生局：沒病房

▲萬華茶室周遭大消毒（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳雕文／新北報導

台灣本土疫情持續延燒，醫療量能出現危機，民眾就醫難度也大增。新北市新店區一名50歲男子曾去萬華茶室，本月16日確診，但到了18日下午仍無法就醫，只能在家狂咳，其家人不知如何是好，議員知情後協助打電話到衛生局關心，卻得到「每天都幾百人送醫，目前已經沒人力送醫，也沒有病房了」的回應。

70多歲的張媽媽受訪表示，「兒子因為有去過萬華茶室，而該茶室有女服務生確診，本月11日起出現發燒、咳嗽等症狀，因此到某間大醫院照X光，但醫生說這不是新冠肺炎，要我們放心。後來我們找了認識的護理師，協助安排篩檢，後來醫院在16號通知我們說，我兒子確診了，並會安排救護車來載。」

●始終等不到救護車

結果了整晚，聽到不少救護車的聲響，卻沒有一台是來載張男的，張媽媽越想越不對，再聯繫衛生單位，又是得到，「會盡速安排就醫」的說法，接著不了了之。張媽媽向議員金中玉陳情，金中玉打電話到衛生局，得到「每天都幾百人送醫，目前已經沒人力送醫，也沒有病房了」的回應，議員深感不可思議，直呼「難道要民眾在家等死？這不就是放生了嗎？」

金中玉說，「由於張媽媽害怕被貼標籤，不敢告知周遭的鄰居，我派人送飯去給他們吃，再觀察居民下樓倒垃圾，很多人也輕忽沒有戴口罩！真的很讓人擔心，希望侯友宜市長可以趕緊設立方艙醫院，能夠把確診者集中在一個地方，不能因為醫療量能不夠就把確診者放在家裡，害其他家屬跟著被感染。」

▲議員金中玉表示，確診者在家狂咳，附近鄰居毫不知情，不少人下樓倒垃圾也不戴口罩，令人擔憂。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關）

金中玉說，「張媽媽到剛剛還是哭著跟我講話，現在根本不知道怎麼活，還是沒有救護車來載她兒子就醫，只能在家一直咳，都快喘不過氣了。」

●醫療量能不夠

新北市衛生局表示，新店這起案例，目前的確還沒就醫，主要是因為近期本土個案爆量，救護車不斷出動送病患到醫院，每天都有好幾百人需要送醫，車子跟病房都沒有那麼多，所以只能先送情況更危急的病患，但仍會隨時電話關心其他等待就醫病患的狀況。

張媽媽一家四口（張媽媽、確診的大兒子、洗腎中的二兒子、在餐廳工作的小女兒）現在不知該怎麼辦，全家都在集體染疫的風險之中，只求外界能趕緊給予他們協助。