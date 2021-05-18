增240例本土「台北102例、新北106例」　88例和萬華阿公店有關

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增240例本土及5例境外移入確診個案。本土個案中新北市106例、台北市102例，其中和臺北茶藝館88例、萬華區活動史67例、某社團相關群聚2例、進香團2例、宜蘭遊藝場1例。群聚關聯不明51例、疫調中29例。相關疫情調查持續進行中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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陳時中表示，今日新增240例本土個案為112例男性、128例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今年5月5日至5月17日，居住縣市分別為新北市106例（中和區33例最多）、臺北市102例（萬華區48例最多）、桃園市12例、彰化縣10例、基隆市及高雄市各3例、新竹縣2例、新竹市及雲林縣各1例。

▲0518新冠肺炎確診病例數。（圖／指揮中心提供）

另外，新增死亡個案分別為案1522與案2095，其中案1522為60多歲女性，在萬華工作，5月10日出現發燒，5月14日就醫採檢，於5月16日確診，個案17日倒臥家中，同日送醫急救無效不幸死亡。

案2095為80多歲男性住院病人，有慢性病史，於5月16日進行接觸者檢驗檢出陽性，Ct值約25。5月17日因病情惡化，經急救後仍不幸死亡，我國至今累計14例死亡個案。

指揮中心指出，今日新增之5例境外移入個案，案2071、案2072皆為印尼籍20多歲男性漁工，於5月3日自印尼入境，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，來臺期間無症狀，於5月16日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。案2151為本國籍30多歲男性，5月16日自吉爾吉斯入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境篩檢出陽性，於今日確診。

