新增5例境外移入！3男2女自印尼、菲律賓、吉爾吉斯入境

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增245例COVID-19確定病例，分別為240例本土及5例境外移入；確診個案中新增2例死亡（案1522、案2095）。

指揮中心指出，今日新增之5例境外移入個案，案2071、案2072皆為印尼籍20多歲男性漁工，於5月3日自印尼入境，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，來臺期間無症狀，於5月16日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。案2151為本國籍30多歲男性，5月16日自吉爾吉斯入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境篩檢出陽性，於今日確診。

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案2152、案2263皆為菲律賓籍30多歲女性移工，於5月4日自菲律賓入境，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，來臺期間並無症狀，5月17日進行檢疫期滿前採驗，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計261,389例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含244,409例排除)，其中2,260例確診，分別為1,086例境外移入，1,121例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另3例(案530、案1589、案1676)移除為空號。確診個案中14例死亡、1,127例解除隔離、1,119人隔離中。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。