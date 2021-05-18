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320名醫師自願幫忙！耳鼻喉頭頸外科醫學會「加入支援社區篩檢站」

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

同島一命！中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增245例COVID-19確定病例，分別為240例本土及5例境外移入；確診個案中新增2例死亡（案1522、案2095）。台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會號召全臺會員，投入政府成立的社區篩檢站，貢獻專業，共同抗疫。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬在記者會上表示，在疫情升溫時，短短幾小時內就有320位基層耳鼻喉科診所醫師來相挺，問卷上有高達94%醫師願意主動投入，且這些耳鼻喉醫師因為長期照護呼吸道患者，所以在這方面相當有專業性，醫學中心內也已做好第一線防護工作。但陳穆寬表示也要再次呼籲，若說有比較輕症的可到社區篩檢站，減輕醫院壓力，對中央政府防疫相當有信心。

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新北市醫師公會理事長周慶明指出，耳鼻喉科醫師平時就專門照顧呼吸道疾病患者，這方面的專業能力非常出色，若積極投入，必定能提高篩檢準確度。針對新北市基層診所醫師所做的相關問卷調查也顯示，新北市醫師皆有接受良好訓練，除投入社區篩檢站，亦願意配合防疫，協助COVID-19疫苗注射、集中檢疫所、居家隔離或居家檢疫者通訊診療及照護工作。

▲▼耳鼻喉科醫生熱烈響應支援第一線。（圖／指揮中心提供）

▲耳鼻喉科醫生熱烈響應支援第一線。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，醫界在防疫中扮演非常重要的角色，疑似病例通報、個案治療等第一線防疫工作，都讓醫事人員承受高風險及高壓力，今天許多醫師不畏辛勞，主動投入社區篩檢站，對國內防疫工作推動更是一大助益。

▲▼指揮中心5/18記者會 。（圖／指揮中心提供）

▲台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬 。（圖／指揮中心提供）

陳穆寬理事長強調，在嚴峻疫情考驗下，感染源不明的本土案例出現，會逐漸影響整體基層醫療服務量能；政府成立社區篩檢站，篩檢可能個案，可減少疑似個案社區活動，並達到醫療分流、分工合作，降低病毒傳播風險；因此號召學會會員發揮耳鼻喉科專業，配合國家防疫指揮系統，全力支援社區篩檢站工作，協力控制疫情，目前已有320位醫師願意參與。

指揮中心呼籲，現在是國內防疫的重要時刻，各界的力量都是防疫的後盾，請民眾配合做好各項防疫措施及個人防護工作，共同守住防疫陣線。

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